“Tutti i mondi di Hans Zimmer”, lunedì 22 dicembre al Teatro Verdi la XIV edizione del Cine-concerto

Ritorna lo spettacolo multimediale di musica da cinema, immagini e poesia. Con i cori Insieme Vocale Nova Euphonia e Corale Studentesca Città di Sassari, diretti dal maestro Vincenzo Cossu. Si conclude così l’VIII edizione del Festival delle Bellezze

Ritorna lunedì prossimo 22 dicembre alle 21, al Teatro Verdi di Sassari, il tradizionale appuntamento con il Cine-concerto, realizzato dall’Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonia quest’anno in coproduzione con la Cooperativa Teatro e/o Musica. Una XIV edizione dedicata interamente alle composizioni di Hans Zimmer, con 80 coristi e 18 strumentisti dell’Insieme Vocale Nova Euphonia e della Corale Studentesca Città di Sassari sul palcoscenico, diretti dal maestro Vincenzo Cossu. Il programma della serata “Tutti i mondi di Hans Zimmer” prevede l’esecuzione di brani tratti da famose colonne sonore di film come Il Cavaliere Oscuro, Pirati dei Caraibi, Il Re Leone, Dune, L’ultimo Samurai, Kung Fu Panda, Sherlock Holmes, Interstellar e tanti altri, per il primo progetto monografico in assoluto dedicato ad Hans Zimmer realizzato in Sardegna e che costituisce anche il progetto corale più vasto sul repertorio del grande compositore promosso in Italia.

Con il Cine-concerto di lunedì si chiuderà l’VIII edizione del Festival delle Bellezze, che ancora una volta ha raccolto consensi nelle diverse tappe che hanno toccato diversi comuni del nord della Sardegna, ai quali hanno partecipato importanti artisti della scena isolana. Un ricco calendario di eventi, che hanno catturato l’attenzione del pubblico. Il XIV Cine-concerto è inoltre inserito nel cartellone di iniziative “Sassari: destinazione Natale!” dell’amministrazione comunale sassarese.

La serata sarà presentata da Manuela Muzzu. Biglietto unico ridotto: € 10. Info e biglietteria: Teatro Verdi, in via Politeama 8 a Sassari, dal lunedì al venerdì dalle 17 alle 20 https://www.anyticket.it/anyticketprod/Default.aspx (acquisto online), tel. 079236121. www.teatroeomusica.it teatroeomusica@tiscali.it.

Il Festival delle Bellezze è curato dall’associazione Insieme Vocale Nova Euphonìa e per il quarto anno consecutivo è inserito nel network Salude&Trigu della Camera di commercio di Sassari, che ha l’obiettivo di mettere insieme i principali eventi del nord Sardegna con la finalità di promuovere il territorio in ambito culturale e turistico. La rassegna trova anche il sostegno della Regione Sardegna attraverso il bando CUNSONOS 2025 legge regionale 64 del 1986 articolo 2. Anche quest’anno si rinnova la Green partnership con Grimaldi Lines.

Il Festival delle Bellezze. Organizzato dall’Associazione culturale-musicale Insieme Vocale Nova Euphonìa, nasce nel 2018 su iniziativa del maestro Vincenzo Cossu e nel corso degli anni ha ospitato artisti come Gavino Murgia, Franca Masu, i Tazenda, i Tenores di Bitti, Ilaria Porceddu, Piero Marras, i Tenores di Neoneli, i Bertas e molti altri. La manifestazione ha costruito una rete di collaborazioni tra alcune delle realtà più dinamiche del panorama culturale isolano avendo come protagonisti non solo musicisti ma anche ballerini, attori, scrittori, performer, esponenti del mondo delle arti figurative e dell’artigianato. Uno degli scopi della rassegna è di contribuire a dare un impulso all’economia locale sia attraverso il coinvolgimento di maestranze locali per l’allestimento degli eventi sia tramite accordi di partenariato con albergatori, ristoratori, esercenti e artigiani del territorio con l’obiettivo di attrarre il pubblico locale e di intercettare il flusso turistico durante il periodo di svolgimento del Festival.