“Tutta colpa di Putin”, lo spot della tv russa sfotte l’Europa

(Adnkronos) – "E' tutta colpa di Putin". Arriva Natale e la tv russa RT festeggia con uno spot che sfotte l'Europa, elencando tutti i problemi che affliggono il Vecchio Continente e individuando la causa per ogni disagio: tutta colpa di Vladimir Putin. Immigrazione incontrollata? "Colpa di Putin". Bollette troppo alte? "Colpa di Putin". Prezzi alle stelle e tasse altissime? "Colpa di Putin", recita lo spot, che elenca i temi critici per il cittadino comune. Nello spot trova spazio anche una versione gelida di Ursula von der Leyen: la presidente della Commissione europea spiega che se i burocrati non danno tregua alle famiglie la colpa, ovviamente, è di Putin. Il mantra viene ripetuto anche da volti televisivi noti ad ogni latitudine, come Anderson Cooper della Cnn o il britannico Piers Morgan. Per gli europei, alla fine, non c'è speranza. O forse sì: "Continuate ad avere fede in Babbo Natale".—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)