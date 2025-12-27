Torino – Botto del Cagliari contro i granata. All’Olimpico Grande Torino rimonta con Prati e Kiliçsoy

TORINO – Il Cagliari espugna l’Olimpico Grande Torino. Una vittoria in rimonta – 2-1 con i gol di Vlasic per i granata, Prati e Kiliçsoy per i sardi – che consegna ai rossoblù tra punti fondamentali nella corsa alla salvezza. Pisacane propone un undici con diverse assenze forzate da infortuni e malanni di stagione, optando per un equilibrato 3-5-1-1: Caprile tra i pali, Zappa, Deiola e Luperto l’inedito trio difensivo, Palestra, Mazzitelli, Prati, Adopo e Idrissi in mediana, Gaetano e Kiliçsoy in attacco. Tra i padroni di casa i pericoli maggiori sono rappresentati da Lazaro e Simeone. All’8’ il primo episodio che potrebbe svoltare la gara: Idrissi, servito sulla fascia sinistra con un pallone che taglia fuori Pedersen, si invola verso l’area granata. Paleari esce, tocca il pallone con la mano ma con la gamba molto alta travolge l’esterno italo-marocchino del Cagliari. Doveri viene richiamato dal Var. Il tocco di mano di Paleari accade all’interno dell’area di rigore e non viene giudicato falloso l’intervento a gamba alta dell’estremo difensore granata su Idrissi. Una decisione assurda quanto ingiusta nei confronti degli isolani. Al 23’ Gaetano impegna Paleari sul primo palo. Al 27’ Caprile salva su Simeone, ma non può nulla sulla staffilata di Vlasic che, con la porta difesa solamente da giocatori di movimento, infila la palla sotto l’angolino. Vantaggio Toro. Il Cagliari non ci sta, la reazione non si fa attendere. Al 45’ il pareggio: Gaetano va alla battuta del corner da destra e mira il primo palo, Mazzitelli allunga di testa e Prati batte Paleari con il destro dal cuore dell’area piccola. Nel secondo tempo si riprende subito con i ritmi alti. Al minuto 59 Gaetano punta l’area e mette un gran pallone per Kiliçsoy che calcia arrivando da dietro mancando completamente la porta e sprecando una grande occasione. Il turco si riscatta al 66’, bruciando tutti con uno slalom pazzesco da centrocampo, poi lasciando partire una conclusione che si spegne all’angolino basso alla destra di Paleari per il vantaggio isolano. Al 70’ Ismajli stacca con tempismo perfetto e schiaccia di testa ma Caprile devia in calcio d’angolo. Al 75’ l’estremo sardo si ripete su Gineitis. All’87’ Simeone sbuca e colpisce bene di testa schiacciando a terra ma ancora Caprile blocca in due tempi. Poi ancora un salvataggio su Zapata e un gol annullato al Torino decretano il successo – meritatissimo – del Cagliari. Fabio Pisacane può esultare: “Siamo molto contenti per una vittoria importante in un campo difficile, dopo una settimana complicata che dà ancora più valore a questa affermazione. La cosa più bella è stata la reazione allo svantaggio, dopo avere iniziato bene la partita poteva essere una mazzata. Affrontavamo un Torino forte, ben allenato, che anche nella seconda parte ha messo dentro giocatori di alto livello, e siamo stati all’altezza”. Secondo gol consecutivo di Kiliçsoy: “Quello che fa in campo stretto, in allenamento in particolare, è roba da circo. Poi il campo da calcio è grande, lui ha qualità enormi ma viene da un calcio come quello turco dove giocava in una grande squadra che ha per l’80% la palla e gioca quindi in modo diverso. Ha avuto problemi di adattamento, ma è normale quando parliamo di un ragazzo giovanissimo alla prima esperienza in Italia”. Marco Baroni mostra rammarico: “È una sconfitta che fa male perché abbiamo fallito di nuovo il saltino, ma la prestazione c’è stata: abbiamo fatto 19 tiri di cui 10 in porta, ci serviva più cattiveria negli ultimi metri”.Luciano Pirroni

Torino (3-4-1-2): Paleari; Tamèze, Maripán, Ismajli; Pedersen (35’ st Aboukhlal), Asllani (31’ st Ngonge), Gineitis (35’ st Emirhan Ilkhan); Lazaro (24’ st Niels Nkounkou); Vlasic; Ché Adams (24’ st D. Zapata), Simeone. Allenatore: Marco Baroni

Cagliari (3-5-1-1): Caprile; Zappa, Deiola, Luperto; Palestra, Mazzitelli (27’ st Cavuoti), Prati (39’ st Obert), Adopo, Idrissi; Gaetano (23’ st Sebastiano Esposito), Kiliçsoy (27’ st Borrelli). Allenatore: Fabio Pisacane

Arbitro: Daniele Doveri

Marcatori: 28′ Vlasic, 45′ Prati. Nel st al 21’ Kiliçsoy