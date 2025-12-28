Tg Giovani – 28/12/2025

Breaking news
- Brigitte Bardot, da diva del cinema a paladina degli animali
- Serie A, oggi Milan-Hellas Verona – Diretta
- Brigitte Bardot, una vita tra amori travolgenti e cuori infranti
- Zangrillo “La Pubblica Amministrazione cambia e attrae di più i giovani”
- Morta Brigitte Bardot, l’attrice leggenda dello schermo francese aveva 91 anni
- Campobasso, 16enne muore dopo cena della Vigilia: sospetta intossicazione alimentare
- Atalanta-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv (anche in chiaro)
- Netanyahu vola negli Usa, incontro domani con Trump sul futuro di Gaza