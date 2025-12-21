Tg Giovani – 21/12/2025

Breaking news
- Colombari e un nuovo tatuaggio per Ballando: “Rimarrà per sempre”
- Ucraina, “costruttive” trattative a Miami, oggi si continua. Cremlino: “Non in preparazione incontro Usa-Russia con Kiev”
- Delogu, nottata di festa con… Nikita dopo Ballando: “Ho dormito due ore”
- Achille Polonara a Verissimo, dal successo alla malattia: chi è il cestista
- Rocio Munoz Morales a Verissimo, la nuova vita dopo lo scandalo Raoul Bova
- Centrodestra, Follini: “Eppur qualcosa si muove”
- Renzi “Il governo tira a campare, centrosinistra si svegli”
- 21 dicembre, ecco perché il solstizio d’Inverno è il giorno più corto dell’anno