Terrorismo, Pifferi “Indagine ‘Domino’ valorizza l’imponente inchiesta”

GENOVA (ITALPRESS) – “L’odierna indagine ‘Domino’ ha consentito di valorizzare l’imponente attività informativa e gli sviluppi investigativi portati avanti dagli organismi di sicurezza italiani nell’ambito del Comitato di Analisi Strategica Antiterrorismo (Casa), e di porre a disposizione della Procura nazionale Antiterrorismo e della Procura di Genova rilevanti elementi al fine di sostenere l’ipotesi di attività di finanziamento di organizzazioni terroristiche da parte di una serie di associazioni operanti in Europa e in Italia, ma in realtà diretta emanazione dell’organizzazione Hamas, che nel corso delle loro attività hanno raccolto una rilevante somma di denaro, ipotizzabile intorno agli otto milioni di euro, destinata al finanziamento della stessa Hamas”. Così Lucio Pifferi, Direttore Centrale Polizia di Prevenzione, commenta l’operazione odierna contro il finanziamento del terrorismo che ha portato a 9 arresti nel nostro Paese.
