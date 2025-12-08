Tennistavolo, Norbello perde contro il Castel

Le Campionesse d’Italia scendono in Sardegna con una formazione inedita col chiaro intento di impaurire e dettare legge allo stesso tempo. Il piano riesce a meraviglia e alle Norbellissime non rimane che leccarsi le ferite come già accadde dopo il ko casalingo infertole dalla rivelazione Tennistavolo Sassari.

Ci sarà da meditare a fondo, anche se, davanti ad un terzetto mantovano a dir poco stellare era davvero difficile trovare soluzioni alternative.

Ma al bando le tristezze, la notte porterà consiglio e i tifosi locali si augurano di ritrovare le loro beniamine pimpanti per la mattina dell’8 dicembre 2025 quando incomincerà il Trofeo Internazionale Città di Norbello con il Top 1 maschile e femminile che annovera in tutto 24 campioni e campionesse italiane e straniere.

Dopo la prima scrematura, a partire dalle 18, comincerà la fase ad eliminazione diretta che porterà i più in forma a disputare le due finalissime.

La tanto attesa parentesi pomeridiana di matrice letteraria organizzata dal sodalizio pongistico giallo blu in collaborazione con la libreria di Ghilarza “Chiara e Stefy” di Bachisio Medde prevede la presentazione di tre volumi con la presenza degli autori; daranno vita ad un dibattito che verterà sulla Sardegna e il suo futuro.

Antonangelo Liori sviscera i contenuti di Contigheddos po argo. Favolette del nonno al nipotino (Edizioni Abbà), Giuseppe Corongiu illustrerà il suo Gherras (Janus Cagliari), Graziano Milia contribuisce con Conversazioni libere in una Sardegna da ripensare e rigenerare (Janus Cagliari). L’evento condurrà gli amanti della letteratura sarda. Si è invece preferito rinviare al 2026 la premiazione del Concorso Fotografico Internazionale: le foto pervenute in questa edizione saranno accorpate a quelle che parteciperanno alla prossima.

Tutto quanto si potrà seguire andando in palestra (ingresso gratuito) oppure attraverso la diretta streaming diffusa sul sito www.trofeocittàdinorbello.it

Campionato Serie A1 Femminile – Girone Unico Nazionale

Quarta giornata di andata Domenica 7 dicembre 2025 Ore 17:00

Sede di Gioco Palestra Comunale – Via Azuni – Norbello (OR)

Tennistavolo Norbello Tennistavolo Castel Goffredo 0 3

Prende inizio un match stellare Diverse protagoniste stazionano tra le prime 100 posizioni al mondo, senza contare le olimpioniche, il tutto in una normalissima gara di campionato A1 a Norbello, nel cuore della Sardegna. Le scudettate si presentano con una formazione inedita: Bernie Szocs, Qi Fei, Nicole Arlia e Andreea Dragoman in panchina. Il team di casa è al gran completo con le titolari Hana Matelova, Paulina Krzysiek, Tan Wenling e come riserve la slovena Ana Tofant e la russa Anastasiia Kolish.

Si comincia con le due vedette principali. Il primo set tra la locale Hana Matelova e la fuoriclasse romena Bernadette Szocs lascia tutti col fiato sospeso e alla fine tra continui batti e ribatti vede l’ospite prevalere per 19-17. Chi pensava ad una reazione veemente della pongista ceca si deve ricredere perché l’ospite, in passato tra le primissime al mondo e ovviamente favorita dai pronostici, riesce a prendere completamente le misure all’avversaria.

Per la seconda tenzone il tecnico Olga Dzelinska manda in campo la polacca Paulina Krzysiek, anche per assicurarle il minimo di presenze nell’eventuale partecipazione alla Coppa Italia, ai primi di gennaio. La cinese Qi Fei, per la prima volta su questi scenari, mostra senza insicurezze le sue doti sebbene la giallo blu si prodighi in numeri spesso strappapplausi.

Quando spetta alle due italiane darsi battaglia, Tan Wenling parte molto bene, ma la reazione di Nicole Arlia non si fa attendere, guadagnando i successivi due parziali. La padrona di casa non frena l’orgoglio e si fa nuovamente sotto, ma poi nella bella parte malissimo (al cambio campo è sotto 0-5) e a quel punto ogni tentativo di rimonta diventerà praticamente impossibile.

Coach Olga Dzelinska appare molto tranquilla e per nulla rassegnata: “Il risultato parla da solo. Abbiamo fatto il possibile ma con una formazione come quella schierata da Castel Goffredo è davvero difficile per tutte prevalere. Hana non sta attraversando un bel momento di forma ma se avesse vinto il primo set può darsi che tutto sarebbe andato diversamente. La cinese Qi Fei è molto solida, col dritto sbaglia raramente e comunque con Paulina hanno dato vita ad una bellissima partita; nonostante il punteggio finale dica 0-3, abbiamo visto degli scambi molto belli. E poi devo fare i complimenti a Tan perché ha giocato molto bene contro un’avversaria difficile come Arlia. Questo è l’unico match in cui avevamo qualche chance per fare il punto. Siamo ancora al girone d’andata, guardiamo avanti e vediamo come si svolgeranno le altre partite”.

A notte fonda, dopo che la palestra è stata perfezionata per il Trofeo, interviene anche il presidente guilcerino Simone Carrucciu: “Questa volta loro sono state più brave di noi. Abbiamo perso, ma penso che resterà una gara da storia pongistica. A mio parere il livello visto era elevatissimo, non so quando ricapiterà ma sono contento che sia successo a Norbello. Negli ultimi 25 anni si possono contare sulle dita di una mano gare di campionato nazionale con una concentrazione di atlete così tanto brave”.