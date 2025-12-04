Tajani “Disponibili a collaborare con Usa, Nato e alleati per industria difesa”

ROMA (ITALPRESS) – “Siamo disponibili a collaborare con gli Stati Uniti e non soltanto con l’Europa per tutto ciò che concerne l’industria della difesa”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della presentazione della riforma della Farnesina. “Siamo aperti e abbiamo una posizione diversa da altri paesi europei, perché noi riteniamo che si possono fare delle joint venture anche con altri paesi non europei, ma sempre che facciano parte della Nato o siano comunque alleati. Il Giappone fa parte del G7 per esempio”, ha aggiunto.

