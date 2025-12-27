Taiwan, terremoto di magnitudo 6,7: avvertito anche su isole Giappone

(Adnkronos) – Un terremoto di magnitudo 6,7 ha colpito oggi 27 dicembre 2025 il nord-est di Taiwan alle 23:05 locali (16:05 italiane), nella provincia di Yilan. Lo riporta l'emittente locale Tvbs citando l'Agenzia meteorologica giapponese, che ha confermato che le forti scosse sono state avvertite in oltre sei regioni di Taiwan – tra cui la capitale Taipei – e su alcune isole giapponesi, tra cui Ishigaki e Iriomote.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)