Sotto il segno dei Pesci: un viaggio nel mare della Sardegna con i Subacquei per la Scienza

Normal
0
14
false
false
false
IT
X-NONE
X-NONE
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Tabella normale”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:”Times New Roman”,serif;}
Subacquei per la Scienza – Costa Ovest Sardegna tornano a Oristano sabato 6 dicembre alle 18:00 nella Chiesa di San Domenico, in Via Lamarmora, con il nuovo progetto “Sotto il segno dei Pesci”. Una serata interamente dedicata alle principali specie ittiche che popolano i mari della Sardegna.
L’appuntamento prevede la proiezione di un video introduttivo, seguito dall’intervento del biologo marino Daniele Grech, coordinatore del gruppo, che illustrerà peculiarità, ruolo ecologico e fascino degli organismi ripresi dai fotografi subacquei della squadra. A conclusione dell’incontro sarà visitabile una mostra fotografica con una selezione di immagini che documentano varie specie marine.
Il gruppo Subacquei per la Scienza
Fondato nel 2022, Subacquei per la Scienza – Costa Ovest Sardegna riunisce appassionati e fotografi subacquei con l’obiettivo di contribuire alla divulgazione scientifica e all’identificazione degli organismi marini presenti nei fondali dell’isola. Ne fanno parte Carlo Lutzu, Consuelo Demontis, Gianni Turnu, Marco Secchi, Mauro Salis, Enzo Puddu e Claudio Masala, autore anche del montaggio del video, coordinati dal biologo marino Daniele Grech.
La loro attività mira a dimostrare come la ricerca possa essere portata avanti direttamente in mare, attraverso osservazione, studio e documentazione fotografica e video della flora e della fauna dell’Isola e non solo.
Il gruppo collabora con istituzioni di rilievo, tra cui la Società Italiana di Biologia Marina (SIBM), e ha partecipato a progetti come LIFEPINNA, dedicato alla salvaguardia della Pinna nobilis, e al protocollo Reef Check Med per il monitoraggio della biodiversità costiera. A sostenere l’iniziativa diverse realtà del territorio: AFNI Sardegna, Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama, UNLA Oristano, SIBM, Reef Check Italia. Sponsor: Ottica Erdas.
Un invito aperto a tutti
L’incontro rappresenta un’occasione per avvicinarsi al mondo sommerso e scoprire da vicino il lavoro dei fotografi subacquei impegnati nella documentazione degli ecosistemi marini. L’ingresso è libero.
Per informazioni:
subacqueiperlascienza@gmail.com
Facebook: Subacquei per la Scienza – Costa Ovest Sardegna
Michele Vacca
sardegnareporter