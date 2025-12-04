    giovedì, 4 Dicembre
    Breaking news
    Ambiente

    Sotto il segno dei Pesci: un viaggio nel mare della Sardegna con i Subacquei per la Scienza

    Subacquei per la Scienza – Costa Ovest Sardegna tornano a Oristano sabato 6 dicembre alle 18:00 nella Chiesa di San Domenico, in Via Lamarmora, con il nuovo progetto “Sotto il segno dei Pesci”. Una serata interamente dedicata alle principali specie ittiche che popolano i mari della Sardegna.

    L’appuntamento prevede la proiezione di un video introduttivo, seguito dall’intervento del biologo marino Daniele Grech, coordinatore del gruppo, che illustrerà peculiarità, ruolo ecologico e fascino degli organismi ripresi dai fotografi subacquei della squadra. A conclusione dell’incontro sarà visitabile una mostra fotografica con una selezione di immagini che documentano varie specie marine.

    Il gruppo Subacquei per la Scienza

    Fondato nel 2022, Subacquei per la Scienza – Costa Ovest Sardegna riunisce appassionati e fotografi subacquei con l’obiettivo di contribuire alla divulgazione scientifica e all’identificazione degli organismi marini presenti nei fondali dell’isola. Ne fanno parte Carlo Lutzu, Consuelo Demontis, Gianni Turnu, Marco Secchi, Mauro Salis, Enzo Puddu e Claudio Masala, autore anche del montaggio del video, coordinati dal biologo marino Daniele Grech.

    La loro attività mira a dimostrare come la ricerca possa essere portata avanti direttamente in mare, attraverso osservazione, studio e documentazione fotografica e video della flora e della fauna dell’Isola e non solo.

    Il gruppo collabora con istituzioni di rilievo, tra cui la Società Italiana di Biologia Marina (SIBM), e ha partecipato a progetti come LIFEPINNA, dedicato alla salvaguardia della Pinna nobilis, e al protocollo Reef Check Med per il monitoraggio della biodiversità costiera. A sostenere l’iniziativa diverse realtà del territorio: AFNI Sardegna, Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama, UNLA Oristano, SIBM, Reef Check Italia. Sponsor: Ottica Erdas.

    Un invito aperto a tutti

    L’incontro rappresenta un’occasione per avvicinarsi al mondo sommerso e scoprire da vicino il lavoro dei fotografi subacquei impegnati nella documentazione degli ecosistemi marini. L’ingresso è libero.

    Per informazioni:
    subacqueiperlascienza@gmail.com

    Facebook: Subacquei per la Scienza – Costa Ovest Sardegna

    Michele Vacca

    sardegnareporter

    Michele Vacca, nato e residente a Oristano, è un fotografo con quasi 50 anni di esperienza. La sua solida formazione nella fotografia analogica e l'approccio digitale gli hanno permesso di esplorare nuove possibilità creative. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti dal 2015, ha partecipato attivamente a mostre collettive, pubblicazioni e proiezioni personali. Membro del consiglio direttivo dell'Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama di Oristano, di cui fa parte dal 1997, si impegna nell'organizzazione di mostre, workshop e nella formazione. Ha realizzato numerosi reportage in Europa, pubblicati su riviste, libri, calendari ed esposti in mostre. La sua passione per la fotografia si riflette anche nei suoi articoli su reportage, concerti, cultura e tradizioni. Facebook: https://www.facebook.com/michelevacca.or

