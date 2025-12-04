Sotto il segno dei Pesci: un viaggio nel mare della Sardegna con i Subacquei per la Scienza

Normal

Subacquei per la Scienza – Costa Ovest Sardegna tornano a Oristano sabato 6 dicembre alle 18:00 nella Chiesa di San Domenico, in Via Lamarmora, con il nuovo progetto “Sotto il segno dei Pesci”. Una serata interamente dedicata alle principali specie ittiche che popolano i mari della Sardegna.

L’appuntamento prevede la proiezione di un video introduttivo, seguito dall’intervento del biologo marino Daniele Grech, coordinatore del gruppo, che illustrerà peculiarità, ruolo ecologico e fascino degli organismi ripresi dai fotografi subacquei della squadra. A conclusione dell’incontro sarà visitabile una mostra fotografica con una selezione di immagini che documentano varie specie marine.

Il gruppo Subacquei per la Scienza

Fondato nel 2022, Subacquei per la Scienza – Costa Ovest Sardegna riunisce appassionati e fotografi subacquei con l’obiettivo di contribuire alla divulgazione scientifica e all’identificazione degli organismi marini presenti nei fondali dell’isola. Ne fanno parte Carlo Lutzu, Consuelo Demontis, Gianni Turnu, Marco Secchi, Mauro Salis, Enzo Puddu e Claudio Masala, autore anche del montaggio del video, coordinati dal biologo marino Daniele Grech.

La loro attività mira a dimostrare come la ricerca possa essere portata avanti direttamente in mare, attraverso osservazione, studio e documentazione fotografica e video della flora e della fauna dell’Isola e non solo.

Il gruppo collabora con istituzioni di rilievo, tra cui la Società Italiana di Biologia Marina (SIBM), e ha partecipato a progetti come LIFEPINNA, dedicato alla salvaguardia della Pinna nobilis, e al protocollo Reef Check Med per il monitoraggio della biodiversità costiera. A sostenere l’iniziativa diverse realtà del territorio: AFNI Sardegna, Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama, UNLA Oristano, SIBM, Reef Check Italia. Sponsor: Ottica Erdas.

Un invito aperto a tutti

L’incontro rappresenta un’occasione per avvicinarsi al mondo sommerso e scoprire da vicino il lavoro dei fotografi subacquei impegnati nella documentazione degli ecosistemi marini. L’ingresso è libero.

Per informazioni:

subacqueiperlascienza@gmail.com

Facebook: Subacquei per la Scienza – Costa Ovest Sardegna

Michele Vacca

sardegnareporter