Breaking news
- Sorsi di Benessere – Un gustoso condimento a base di kiwi
- Sudafrica, sparatoria in una taverna vicino a Johannesburg: 9 morti e 10 feriti
- Che tempo che fa, oggi domenica 21 dicembre: tra gli ospiti Roberto Benigni
- Amici, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le anticipazioni
- Genoa-Atalanta: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
- Fiorentina-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv
- Verissimo, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le interviste
- Domenica In, oggi domenica 21 dicembre: gli ospiti e le anticipazioni