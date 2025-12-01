Sèmenes, una prima edizione da applausi per il nuovo festival di Putifigari

Una prima edizione andata oltre ogni più rosea aspettativa: tanti, tantissimi i semi “piantati” pronti a dar frutti di consapevolezza, coscienza, cultura e rispetto ambientale per nutrire in primis le nuove generazioni

Promosso dal Comune di Putifigari e organizzato dall’Associazione Itinerandia

Seminare idee, generare riflessioni, alimentare la conoscenza, far crescere una consapevole cultura ambientale e sostenibile in tutte le generazioni possibili: Sèmenes ha raggiunto il suo obiettivo. Si è chiusa ieri, tra applausi e ringraziamenti, la prima edizione del nuovo festival di letterature sostenibili ospitato nel paese di Putifigari per volontà dell’Amministrazione comunale della sindaca Antonella Contini e organizzato dall’Associazione Itinerandia per la direzione artistica di Elia Cossu e Maria Luisa Perazzona della libreria Cyrano di Alghero.

Antonella Contini, sindaca di Putifigari: “Si è conclusa ieri con la quarta giornata di incontri, presentazioni e dibattiti la prima edizione del festival delle letterature sostenibili Sèmenes – afferma la prima cittadina –. Grande soddisfazione, tanti semi piantati in quello che speriamo possa essere il fertile terreno della consapevolezza ambientale. Speriamo che possa diventare un appuntamento annuale e che possa crescere sempre di più. Tanti i semi piantati, semi di conoscenza e, ribadisco, consapevolezza su temi che ci riguardano da vicino, che interessano e interesseranno le nuove generazioni – prosegue –. Uno in particolare, è germogliato proprio nello scorrere del festival: la notizia, discussa nel corso della tavola rotonda moderata dal giornalista Marco Gisotti con l’assessore all’Urbanistica della Regione Sardegna Francesco Spanedda e Marta Battaglia di Legambiente Sardegna, legata all’annullamento del parere di valutazione di impatto ambientale da parte del MASE arrivato proprio venerdì scorso in piena attività, quasi a regalarci un nuovo albero forte di speranza per il nostro territorio e soprattutto per il nostro sito Unesco, che per noi rappresenta un vero e proprio volano della nostra economia locale – dice la sindaca –. Speriamo di aver gettato le basi per un progetto, condiviso, di sviluppo futuro. Grazie a tutti, agli amministratori che si è impegnato a che tutto potesse accadere e svolgersi nel migliore dei modi. Grazie alle Associazioni locali che ci hanno supportato e hanno partecipato attivamente all’iniziativa. Grazie ad ognuno degli straordinari ospiti presenti – chiude Antonella Contini -. E grazie all’Associazione Itinerandia, a Elia e Maria Luisa, al loro staff: organizzatori cui va il merito di aver lavorato benissimo e, con serietà e professionalità, di aver dato una grossa mano alla buona riuscita di questa prima volta. Ci auguriamo di poterci rivedere qui, il prossimo anno“.

Temi “caldi”, dal consumo del suolo ai cambiamenti climatici, dalla sostenibilità alla transizione ecologica al futuro possibile con presentazioni, dibattiti, talk e approfondimenti dedicati ad aspetti specifici curati da professionisti di settore e grande attenzione a prodotti e produzioni del territorio, il tutto impreziosito da laboratori per gli studenti a tema ambiente e reso unico dalla presenza sul palco di ospiti come Licia Colò, Bruno Arpaia, Claudia Fachinetti, Luca Lombroso, Valeria Barbi, Elisabetta Dami, Valerio Rossi Albertini, Giuseppe Festa, Stefania Divertito, Giovanni Fancello, Michele Dotti, Stefano Resmini, Luca Mercalli, Marco Gisotti, Alessandro Antonino, Ermanno Giudici, Monica Pais, Andrea Vico e Roberta Balestrucci.



Sèmenes, nei 4 giorni in cui ha pacificamente occupato gli spazi della biblioteca locale e l’Auditorium di Putifigari, è stato un piccolo grande laboratorio di pensiero e comunità, in cui le parole sono diventate strumento di cura di ciò che ci circonda e la conoscenza un atto di responsabilità. Un festival che nasce per essere, per crescere, per restare e, stagione dopo stagione, restituire alla terra e alle persone i frutti dell’albero seminato insieme. Il nome stesso del festival, “Sèmenes” – semi, in sardo – racchiude l’essenza dell’intento: seminare parole e visioni capaci di germogliare nella coscienza collettiva.

Visita la homepage di Sardegna Reporter!