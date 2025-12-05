Sant’Antioco, Al Festival Passaggi d’Autore quattro cortometraggi

Altra giornata fitta di appuntamenti, domani (sabato 6 dicembre) a Sant’Antioco , per la ventunesima edizione di Passaggi d’Autore , il festival dei cortometraggi dei Paesi mediterranei, in corso fino a lunedì nella cittadina costiera del Sud Sardegna.







Si comincia a metà mattina con la terza serie di film brevi di Intrecci Mediterranei , la sezione cardine del festival dedicata all’incontro tra le produzioni cinematografiche provenienti dai paesi del Mare Nostrum; quattro i corti i n visione a partire dalle 11 , come sempre nell’ Aula Consiliare del Comune : “ L’mina”, di Randa Maroufi (Marocco, 2025, 26′), “Kushta Mayn – La mia Costantinopoli”, di Nicolò Folin (Italia, 2025, 20′), “Arguments in favor of love”, di Gabriel Abrantes (Portogallo, 2025, 9′) e “Common pear” (Slovenia, 2025, 15′), del regista sloveno Gregor Božić, che interverrà in collegamento video.







Tanti gli impegni in agenda per il pomeriggio e la serata: alle 16 la Giuria Giovani formata dagli studenti delle scuole superiori del territorio, coordinati dal critico cinematografico Enrico Azzano, assegnerà il suo premio al miglior cortometraggio di Intrinas, la sezione del festival dedicata al cinema breve targato Sardegna; otto le opere proposte in questa edizione e proiettate il giorno prima: “Io non dimentico”, di Antonello Pisano Murgia (2025, 14′), “Su cane est su miu”, di Salvatore Mereu (2025, 24′), “Oplà”, di Giulia Camba (2024, 18′), “Infanzia e gioventù di Gramsci”, di Paolo Zucca, Alessandra Atzori e Milena Tipaldo (2025, 7′), “L’ultimo ingrediente”, di Lorenzo Cioglia (2025, 8′), “Caro fratello”, di Simone Paderi (2025, 17′), “Vida e morti de unu maragotti”, di Stefano Cau (2025, 10′), e “It doesn’t exist” di Joe Juanne Piras (2025, 10′).







Alle 16.30 comincia la masterclass di Iosonouncane (al secolo Jacopo Incani, nato a Iglesias nel 1983), il musicista sardo autore delle musiche per i film “I diari di mio padre”, di Ado Hasanovic, “Berlinguer. La grande ambizione”, di Andrea Segre, e “ Lirica Ucraina “, il documentario di Francesca Mannocchi che verrà poi proiettato in serata. Iosonouncane ha saputo imporsi con un linguaggio musicale che mescola elettronica, ricerca sonora e scrittura densa di immagini; d al debutto con “La Macarena su Roma” (2010) a gli album successivi album “ DIE” (2015) e IRA (2021), ha ridefinito i confini del cantautorato contemporaneo, conquistando pubblico e critica. La sua musica, spesso costruita su stratificazioni e atmosfere ipnotiche, è stata riconosciuta come una delle esperienze più radicali e innovative degli ultimi anni. La masterclass , che vedrà la presenza anche del musicista e compositore Emanuele Contis, offrirà uno sguardo privilegiato sul suo metodo creativo, un’occasione preziosa per entrare nel laboratorio di un artista che ha fatto della sperimentazione la sua cifra stilistica. Chiuse le prenotazioni, i partecipanti dovranno presentarsi un’ora prima dell’inizio nell’ Aula Consiliare del Comune , in piazzetta Efisio Piria; in caso di assenza o di ritardo la prenotazione non sarà più valida.

Spazio poi per un altro appuntamento abituale di ogni edizione di Passaggi d’Autore, quello dedicato al videoclip musicale, linguaggio ormai consolidato nel panorama delle immagini in movimento e caratterizzato da una forte componente innovativa. Protagonista del focus in programma alle 18.30 è Ambrogio Lo Giudice, regista, sceneggiatore, fotografo e paroliere specializzato in pubblicità e videoclip, noto per le sue collaborazioni con artisti come Lucio Dalla, Vasco Rossi, Litfiba e Jovanotti, tra i tanti. A colloquiare con lui, il teorico dei media e studioso di sperimentazione audiovisiva Bruno Di Marino.







In serata tengono banco un’ospite e un documentario quanto mai attuali in questi tempi di conflitti e sofferenze:, tra le più importanti corrispondenti di guerra europee, presenta il suo reportage “” (Italia, 2024, 84), premio Cecilia Mangini come miglior documentario alla settantesima edizione dei David di Donatello eideale dellapomeridiana diche ne ha firmato le musiche. Con questo documentario, scritto con Daniela Mustica,prosegue il suo percorso di racconto dei conflitti internazionali: dopo Libia, Libano e Iraq, è approdata in Ucraina, entrando a Bucha appena due giorni dopo la liberazione dalle truppe occupanti russe. Con la sua capacità di vivere accanto alla popolazione e conquistarne la fiducia, ha raccolto le storie dei sopravvissuti, custodi della memoria e della verità impressa sulle loro vite. Così, “” è un viaggio nelle ferite della guerra: dolore e vendetta, perdono e oscurità, in un intreccio che mostra come l’uomo, travolto dal conflitto, possa trasformarsi e costringerci a riflettere su noi stessi.





