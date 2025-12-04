Rottamazione quater, più tempo per la decima rata

Condividi Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email NAPOLI (ITALPRESS) – Si allunga il termine di pagamento della 10^ rata per la rottamazione quater. Il termine ultimo effettivo è il 9 dicembre 2025. Il punto dell’economista Gianni Lepre. sat/azn Condividi Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Articolo precedenteIA ed etica, il Growth Summit di Bat ridisegna il futuro delle imprese Articolo successivo Jakala, il ruolo dell’IA in azienda al centro dell’ultimo Digital Coffee del 2025 plugins