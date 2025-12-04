    giovedì, 4 Dicembre
    Rottamazione quater, più tempo per la decima rata

    NAPOLI (ITALPRESS) – Si allunga il termine di pagamento della 10^ rata per la rottamazione quater. Il termine ultimo effettivo è il 9 dicembre 2025. Il punto dell’economista Gianni Lepre.

