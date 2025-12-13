    domenica, 14 Dicembre
    Roma, blocco del traffico oggi domenica 14 dicembre: fasce orarie, chi può circolare e vie interdette

    Stop al traffico a Roma a causa del troppo smog. È quanto deciso dal Campidoglio per oggi, domenica 14 dicembre, in cui non sarà permessa la circolazione ai veicoli più inquinanti nell'area della cosiddetta Ztl Fascia Verde. Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha infatti firmato un'ordinanza specifica dopo che, secondo quanto segnalato dall'Arpa Lazio, i livelli di smog avevano superato i limiti nazionali.  Il blocco del traffico a Roma nella giornata di oggi, domenica 14 dicembre riguarderà quindi le auto euro 3 benzina ed euro 4 diesel, così come ciclomotori e motoveicoli, che siano a tre o quattro ruote, alimentati a gasolio euro 2. Saranno inoltre interdetti alla circolazione anche autoveicoli alimentati a benzina euro 3 e a gasolio euro 4 per il trasporto merci (categorie N1, N2 e N3). Il blocco sarà quindi imposto nelle fasce orarie comprese tra le 7.30 e 10.30 della mattina e tra le 17 e le 20 del pomeriggio di domenica 14 dicembre. Ulteriori limitazioni riguarderanno "l'utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle e il divieto di combustioni all’aperto di qualsiasi tipo”, si legge nella nota diffusa dal Campidoglio.  Il traffico a Roma, domenica 14 dicembre, sarà interdetto nella cosiddetta 'Ztl Fascia Verde', confine utilizzato per delimitare il perimetro delle domeniche ecologiche in cui non sarà possibile la circolazione per i mezzi di locomozione più inquinanti. Ecco tutte le vie interdette al traffico: circonvallazione Aurelia circonvallazione Cornelia  via Domenico Tardini  via della Pineta Sacchetti  via Vittorio Montiglio  via Luigi Arbib Pascucci  via Trionfale largo Cervinia  via Igea piazza Walter Rossi  via della Camilluccia  piazza dei Giuochi Delfici  via Cassia  via Vilfredo Pareto  largo Pasquale Saraceno  via Giovanni Fabbroni  via Flaminia Nuova  via dei Due Ponti via Flaminia  via Flaminia (rampe di collegamento con Tor di Quinto e Stazione Tor di Quinto)  via Flaminia  via Flaminia Nuova  via Flaminia Nuova (rampa laterale Roccalvecce)  via Flaminia Nuova via Flaminia (rampa laterale Grottarossa)  via Flaminia  via Flaminia (rampa laterale Barendson)  via Flaminia Grande Raccordo Anulare Grande Raccordo Anulare (rampa di collegamento con Salita di Castel Giubileo)  Salita di Castel Giubileo  via Grottazzolina  via di Castel Giubileo  via Bolognola  via Salaria  via Salaria (rampa laterale di ritorno) via Salaria via Salaria (rampa di collegamento con via Cortona)  via Salarla Ponte Salario  via dei Prati Fiscali  piazza Pier Carlo Talenti  via Ugo Ojetti  via Arturo Graf  viale Kant  viale Egidio Galbani  
