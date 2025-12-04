Ponte dell’Immacolata, il meteo promette bene: le previsioni del weekend

(Adnkronos) – Promette bene il meteo del ponte dell'Immacolata: l'alta pressione tenderà a espandersi durante il primo weekend di dicembre. "Una perturbazione atlantica investirà il nostro Paese già dalle prossime ore innescando una veloce fase di maltempo con precipitazioni anche di forte intensità. Le piogge interesseranno dapprima il Nord, per poi estendersi velocemente anche al resto dell’Italia". Così all'Adnkronos Mattia Gussoni, meteorologo de 'iLMeteo.it'. I temporali più intensi sono previsti per oggi, giovedì 4 dicembre, "specie al Centro Sud con la possibilità di veri e propri nubifragi su Sicilia orientale, Calabria, Basilicata e Puglia. Questo impulso sarà sospinto da correnti d'aria fredde in quota di origine polare-marittima in discesa dal Nord Europa che favoriranno un temporaneo abbassamento delle temperature con il ritorno della neve sulle Alpi oltre i 1000 metri di quota". "Al termine di questa fase di maltempo, la situazione atmosferica cambierà radicalmente: un robusto campo di alta pressione tenderà infatti a espandersi sul Mediterraneo e sull’Europa centro-occidentale durante il weekend del ponte dell’Immacolata. Questa configurazione bloccherà sia il passaggio delle perturbazioni atlantiche sia le irruzioni fredde dal Nord Europa. In parole semplici: stop alle piogge e spazio a condizioni più stabili, con giornate soleggiate e insolitamente miti per il periodo, soprattutto al Centro-Sud", conclude Gussoni.—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)