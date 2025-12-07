PIÙ DI QUATTROMILA PERSONE ALL’INAUGURAZIONE DEL WINTER PARK GENOVA A PONTE PARODI

Grande affluenza, con persone in coda già dal mattino, all’inaugurazione dell’edizione 2025-26 del Winter Park, che ha preso il via alle 15 dopo il taglio del nastro, avvenuto in presenza del portavoce dello staff organizzativo del Winter Park Genova Mattia Gutris, dell’organizzatrice della mattinata dedicata alle persone con disabilità Nadia Superina con suo figlio Gabriele, del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, della sindaca di Genova Silvia Salis e dell’assessora al Turismo e Commercio del Comune di Genova Tiziana Beghin.

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi fino a domenica 18 gennaio 2026.

Genova – È stata inaugurata oggi, sabato 6 dicembre 2025, la nuova edizione del Winter Park Genova che, fino a domenica 18 gennaio 2026, porta più di 100 attrazioni per grandi e piccini a Ponte Parodi. A dare il via alla manifestazione, alle ore 15, è stato il taglio del nastro in presenza del portavoce dello staff organizzativo del Winter Park Genova Mattia Gutris, dell’organizzatrice della mattinata dedicata alle persone con disabilità Nadia Superina con suo figlio Gabriele, del presidente di Regione Liguria Marco Bucci, della sindaca di Genova Silvia Salis e dell’assessora al Turismo e al Commercio del Comune di Genova Tiziana Beghin. Al termine del tradizionale momento iniziale, le quattromila persone in attesa da tempo ai cancelli di ingressohanno iniziato ad affollare le più di 100 attrazioni del Winter Park, alzando ufficialmente il sipario su uno dei simboli del Natale genovese.

Dopo le 250mila presenze dell’edizione passata, il Winter Park torna quindi in città per 44 giorni. «Ogni anno c’è sempre molta attesa per l’arrivo del luna park in città – racconta Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – ed è sempre emozionante trovarsi di fronte a migliaia di persone di ogni etàche attendono in coda per poter entrare fin da subito. Non è affatto banale: il luna park natalizio è a Genova da più di cent’anni ma ogni anno, grazie anche al prezioso supporto delle istituzioni, cerchiamo di introdurre sempre qualcosa di nuovo. E questo affetto, che supera le generazioni, è la chiara dimostrazione che la strada scelta sia quella giusta». Un luna park affacciato sul mare che, da più di un secolo, porta a Genova oltre 100 attrazioni per grandi e piccini. «Quella del Winter Park è una tradizione natalizia che si ripete da oltre un secolo – dichiarano la sindaca di Genova, Silvia Salis, e l’assessora al Turismo e al Commercio del Comune di Genova, Tiziana Beghin – e che nel corso dei decenni ha saputo rinnovarsi, portando sempre nuove ed emozionanti attrazioni che lo rendono, ogni anno, un appuntamento imperdibile per i genovesi di ogni età. Un appuntamento che sa coniugare allo stupore e alla meraviglia il divertimento per tutti e tutte, e che apre come ogni anno le sue porte alle persone con disabilità con una mattinata dedicata, diventando così uno spazio inclusivo e solidale. Il Winter Park è anche un tassello importante della proposta turistica della nostra città per il periodo delle feste: racconta una Genova vivace, accogliente e attrattiva. Un’esperienza unica, un luna park tra terra, mare e cielo che siamo certi porterà migliaia di persone in città».

A più di cent’anni dal primo giro in giostra, il luna park torna così a colorare il Natale genovese. «Il Winter Park è ormai un appuntamento immancabile delle feste genovesi: un luogo dove ritrovarsi, divertirsi e stare insieme – dichiara il presidente della Regione Liguria, Marco Bucci –. I nostri tradizionali “baracconi” sono parte della storia e dell’identità di Genova e, anche quest’anno, offriranno a genovesi, liguri e turisti l’occasione di vivere una giornata di leggerezza e allegria, nello spirito autentico del Natale che la nostra regione sa regalare».

Inoltre, confermata Ponte Parodi come location dopo gli ottimi risultati delle ultime edizioni del Winter e del Summer Park. A garantire piena funzionalità e sicurezza all’area sono stati anche numerosi interventi di Aster, come l’illuminazione generale dell’area, la delimitazione e la sistemazione degli spazi e una piccola asfaltatura per migliorare l’accessibilità. «Grazie a questi interventi, che hanno richiesto oltre due settimane di lavoro – spiega la direttrice generale Francesca Aleo – Aster conferma il proprio impegno quotidiano nella cura degli spazi pubblici e nel supporto agli eventi cittadini, contribuendo alla buona riuscita di una delle tradizioni più amate dai genovesi».

NOVITÀ E CALENDARIO DI EVENTI

Il Winter Park Genova torna quindi in città portando con sé diverse novità, a partire dall’introduzione di una nuova attrazione di pura adrenalina. «Abbiamo lavorato molto per rendere questa edizione ancor più ricca delle precedenti – prosegue Mattia Gutris, portavoce dello staff organizzativo del Winter Park – e, per la prima volta, tra le più di 100 attrazioni è presente il “Nitro”, una piattaforma rotante a 360 gradi molto apprezzata dai più temerari. Tra le altre novità, il calendario di eventi ha più iniziative rivolte alle famiglie, oltre a includere un evento nato vent’anni fa a cui teniamo molto e che, l’anno scorso, ha registrato il record di 4500 presenze da tutta Italia: la mattinata dedicata alle persone con disabilità».

Dopo l’inaugurazione di sabato 6 dicembre 2025, il nuovo calendario di eventi del Winter Park prosegue domenica 14 dicembre (ore 15), giorno in cui Batman, Hulk, Deadpool e Capitan America fanno visita al luna park per incontrare e far divertire i più piccoli. Lunedì 22 e martedì 23 dicembre (ore 15) tra le più di 100 attrazioni del Winter Park compare il nuovo Villaggio di Babbo Natale: una casetta incantata con slitta, renne ed elfi in cui bambine e bambini possono consegnare la propria letterina a Santa Claus. Martedì 30 dicembre(dalle 10 alle 12.30) compie vent’anni la mattinata dedicata alle persone con disabilità, iniziativa rivolta a loro e ai loro accompagnatori, che possono usufruire gratuitamente delle attrazioni presenti. Martedì 6 gennaio 2026 (ore 15) arrivano invece le Befane, che girano tra le giostre per regalare doni e caramelle a genitori e figli.

Il Winter Park Genova è aperto a Ponte Parodi da sabato 6 dicembre 2025 a domenica 18 gennaio 2026, dalle ore 15 alle 24 nei giorni feriali e dalle 10.30 alle 24 nei giorni festivi. Da lunedì 22 dicembre 2025 a martedì 6 gennaio 2026 vige sempre l’orario festivo: dalle 10.30 alle 24. All’area si accede unicamente dalla Darsena, in calata Ansaldo De Mari. Per ulteriori informazioni è inoltre attivo il centralino 3403554757.