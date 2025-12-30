Pellegrini e Giunta, la cena romantica e il pancione: “Baricentro spostato in avanti”

(Adnkronos) –Appuntamento in tre per Matteo Giunta e Federica Pellegrini. L'ex campionessa di nuoto e l'allenatore, in attesa del secondo figlio, si sono concessi una serata speciale per salutare l'anno che si chiude e dare il benvenuto a quello nuovo, che porterà con sé la nascita della loro secondogenita, dopo Matilde, nata a gennaio del 2024. La coppia ha scelto una cena romantica all'Iris Ristorante, all'interno di Palazzo Soave, a Verona, città dove i due stanno trascorrendo le festività natalizie. A catturare l'attenzione è il riferimento nella didascalia al pancino di Pellegrini: "Baricentro spostato in avanti ma ancora ce la facciamo", ha scherzato la Divina. E tra le storie Instagram, Pellegrini ha condiviso un video in cui scherza con il marito, che sottolinea quanto un'occasione del genere sia rara: "L’ultima volta che hai fatto un video dopo una cena al ristorante era due anni e mezzo fa".—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)