Close Menu
    domenica, 21 Dicembre
    Breaking news
    Notizie da Adnkronos

    Palermo, spari dall’auto in pieno centro: ferita una donna di 33 anni

    1 Min Read

    (Adnkronos) – Una donna di 33 anni è stata ferita a colpi di arma da fuoco intorno alle 2 di oggi, domenica 21 dicembre, a Palermo. E’ successo in pieno centro, nei pressi di via Quintino Sella.  Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti ma secondo una prima ricostruzione a sparare, forse con un fucile, sarebbe stato un uomo in auto poi fuggito. La donna, che forse non era il vero obiettivo, è stata trasportata all’ospedale di Villa Sofia e non sarebbe in pericolo di vita. Le indagini sono affidate alla polizia.  
    —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

    Share.

    Related Posts