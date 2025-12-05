Oristano, “Medici in pensione, la Asl vi aspetta”

“Medici in pensione, la Asl di Oristano via aspetta: voi che avete ancora energie, determinazione e passione per offrire la vostra professionalità verso i pazienti dell’oristanese rimasti senza medico di base”. Dopo il via libera arrivato dalla Regione, l’azienda sanitaria oristanese ha pubblicato una manifestazione di interesse per conferire incarichi libero-professionali a medici di medicina generale e di continuità assistenziale in quiescenza da coinvolgere nel progetto aziendale degli ambulatori straordinari di comunità territoriale, meglio noti come ASCoT. Al momento sono 35 gli AscoT attivi nei tre distretti della Asl. “Ci aspettiamo le adesioni di tanti nuovi medici in quiescenza”, ha detto il commissario straordinario della Asl di Oristano, il dottor Federico Argiolas, “potremmo così rinforzare gli ambulatori in difficoltà per il crescente numero di cittadini che hanno bisogno nonché attivarne di nuovi nei comuni che ancora ne sono privi a causa della grave carenza, oramai cronica, di medici di famiglia. Inoltre ringraziamo i medici che assicurano la propria disponibilità al progetto ASCoT e anche tutti coloro che ci aiuteranno a diffondere questo invito”.

Le candidature scadono il prossimo 13 dicembre.

Nel sito aziendale tutte le informazioni e il modulo di domanda al seguente link:

https://www.asl5oristano.it/ap/avviso-pubblico-finalizzato-allacquisizione-di-manifestazioni-di-interesse-per-il-conferimento-di-incarichi-libero-professionali-a-medici-di-medicina-generale-e-di-continuita-assistenziale/