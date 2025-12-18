Oristano – Fotografia e formazione: Dyaphrama celebra 30 anni di attività sabato 20 all’Hotel Mistral

La serata si aprirà con l’inaugurazione della Mostra Fotografica di Fine Anno 2025, che riunisce le opere di 26 soci dell’associazione. Le immagini esposte sono il risultato dei seminari fotografici organizzati da Dyaphrama nel corso dell’anno, un percorso partecipato che ha favorito il confronto, la crescita tecnica e lo sviluppo di una ricerca espressiva personale. La mostra restituisce una sintesi visiva delle esperienze e delle sensibilità maturate in un anno particolarmente significativo per la vita dell’associazione.
A seguire, verrà presentato il 28° Corso di Fotografia Dyaphrama, che ripropone il collaudato modello formativo grazie al quale, nel tempo, sono stati avviati alla fotografia centinaia di appassionati. Il corso è pensato per accompagnare i partecipanti verso una maggiore consapevolezza tecnica e culturale del linguaggio fotografico, confermando l’impegno dell’associazione nella promozione e nella didattica della fotografia.
Con questo doppio appuntamento, Dyaphrama ripercorre trent’anni di attività e rinnova il proprio ruolo di punto di riferimento per la fotografia nel territorio.
L’evento è aperto al pubblico. L’associazione invita appassionati di fotografia, operatori culturali e cittadini a partecipare.
Dettagli dell’evento
Data e ora: sabato 20 dicembre 2025, ore 18.30
Luogo: Hotel Mistral, via Martiri di Belfiore n. 2, Oristano
Informazioni
www.dyaphrama.eu
dyaphrama@gmail.com
348 450 2403
Michele Vacca
sardegnareporter