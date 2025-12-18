Close Menu
    giovedì, 18 Dicembre
    Breaking news
    Attualita'

    Oristano – Fotografia e formazione: Dyaphrama celebra 30 anni di attività sabato 20 all’Hotel Mistral

    2 Mins Read

    L’Associazione Fotografica Dyaphrama di Oristano, festeggia il suo trentesimo anno di attività con una serata speciale dedicata alla fotografia, alla condivisione e alla formazione. L’iniziativa è in programma sabato 20 dicembre 2025 alle ore 18.30, presso l’Hotel Mistral, in via Martiri di Belfiore n. 2, a Oristano.

    La serata si aprirà con l’inaugurazione della Mostra Fotografica di Fine Anno 2025, che riunisce le opere di 26 soci dell’associazione. Le immagini esposte sono il risultato dei seminari fotografici organizzati da Dyaphrama nel corso dell’anno, un percorso partecipato che ha favorito il confronto, la crescita tecnica e lo sviluppo di una ricerca espressiva personale. La mostra restituisce una sintesi visiva delle esperienze e delle sensibilità maturate in un anno particolarmente significativo per la vita dell’associazione.

    A seguire, verrà presentato il 28° Corso di Fotografia Dyaphrama, che ripropone il collaudato modello formativo grazie al quale, nel tempo, sono stati avviati alla fotografia centinaia di appassionati. Il corso è pensato per accompagnare i partecipanti verso una maggiore consapevolezza tecnica e culturale del linguaggio fotografico, confermando l’impegno dell’associazione nella promozione e nella didattica della fotografia.

    Con questo doppio appuntamento, Dyaphrama ripercorre trent’anni di attività e rinnova il proprio ruolo di punto di riferimento per la fotografia nel territorio.

    L’evento è aperto al pubblico. L’associazione invita appassionati di fotografia, operatori culturali e cittadini a partecipare.

    Dettagli dell’evento
    Data e ora: sabato 20 dicembre 2025, ore 18.30
    Luogo: Hotel Mistral, via Martiri di Belfiore n. 2, Oristano

    Informazioni
    www.dyaphrama.eu
    dyaphrama@gmail.com
    348 450 2403

    Michele Vacca

    sardegnareporter

    Share.

    Michele Vacca, nato e residente a Oristano, è un fotografo con quasi 50 anni di esperienza. La sua solida formazione nella fotografia analogica e l'approccio digitale gli hanno permesso di esplorare nuove possibilità creative. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti dal 2015, ha partecipato attivamente a mostre collettive, pubblicazioni e proiezioni personali. Membro del consiglio direttivo dell'Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama di Oristano, di cui fa parte dal 1997, si impegna nell'organizzazione di mostre, workshop e nella formazione. Ha realizzato numerosi reportage in Europa, pubblicati su riviste, libri, calendari ed esposti in mostre. La sua passione per la fotografia si riflette anche nei suoi articoli su reportage, concerti, cultura e tradizioni. Facebook: https://www.facebook.com/michelevacca.or

    Related Posts