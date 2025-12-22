Olanda, auto sulla folla: almeno 9 feriti, tre gravi

(Adnkronos) – Almeno nove persone sono rimaste ferite oggi, lunedì 22 dicembre, in Olanda, quando un'auto è piombata sulla folla a Nunspeet nella provincia centrorientale della Gheldria. Nel paese era in corso la tradizionale parata annuale natalizia delle luci. Tre dei feriti sono gravi. Secondo il giornale "Telegraaf", la polizia ritiene che si sia trattato di un incidente e non di un atto intenzionale, anche se le indagini continuano.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)