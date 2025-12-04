Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità – La comunità nuorese si ritrova attorno a un agrifoglio simbolo di inclusione

Nuoro sceglie l’inclusione nella Giornata Internazionale delle persone con disabilità

La mattina del 3 dicembre 2025, in via Leonardo da Vinci davanti al Tribunale di Nuoro, si è svolta la cerimonia di piantumazione dell’agrifoglio organizzata dall’Associazione L’Isola, in collaborazione con il Comune di Nuoro e l’Ente Forestas, in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità.

L’iniziativa ha registrato una partecipazione sentita da parte di cittadini, famiglie, volontari e istituzioni, riuniti per un gesto semplice ma dal forte valore simbolico: mettere radici per costruire una comunità più coesa, attenta e inclusiva.

Durante l’evento è intervenuta la dott.ssa Denti di Forestas, che ha sottolineato l’importanza di coinvolgere attivamente la cittadinanza nella cura del territorio e nel riconoscimento del verde come elemento essenziale di partecipazione e benessere collettivo. Un invito a vivere questi momenti non come gesti isolati, ma come parte di un percorso condiviso.

A seguire, Salvatore Boeddu dello Europe Direct Nuoro ha portato il contributo europeo, ricordando come l’iniziativa si inserisca nella Settimana Europea delle Persone con Disabilità, promossa dalla Commissione Europea. Boeddu ha evidenziato l’importanza di creare connessioni tra territorio e politiche comunitarie, affinché diritti, accessibilità e inclusione siano temi centrali in ogni livello della società.

«Per noi di L’Isola questa piantumazione non è solo un gesto simbolico, ma un invito a tutta la comunità a crescere insieme. Ogni radice che mettiamo nella terra rappresenta un legame, un passo verso una Nuoro più inclusiva, attenta e capace di valorizzare ogni persona.»

L’Associazione L’Isola ringrazia tutti i presenti e le istituzioni coinvolte per aver contribuito a trasformare un albero in un segno concreto di attenzione e speranza: un piccolo gesto che guarda al futuro e che ricorda alla città quanto sia forte una comunità quando cresce insieme.