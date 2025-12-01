Nasce “DogWash Sardegna”, un nuovo progetto per l’isola

Nasce “DogWash Sardegna”: un progetto per migliorare la vita dei cani e delle famiglie dell’isola
Sassari, 1 dicembre 2025.
Da un bisogno quotidiano, semplice e spesso sottovalutato, nasce DogWash Sardegna, un progetto indipendente ideato da Giampiero “Giampy” Scaglione, dogsitter di professione e punto di riferimento per molte famiglie del territorio.
L’idea è chiara: creare la prima rete di colonnine pubbliche per lavare e asciugare il cane al ritorno dalla spiaggia, prima di risalire in auto.
Pensato inizialmente per le spiagge più frequentate, il progetto potrà poi essere esteso anche a parchi e aree naturali della nostra isola.
Non una toelettatura, non un negozio, non un servizio su appuntamento:
ma un modo nuovo, pratico e accessibile per prendersi cura dei nostri compagni di vita, riducendo stress, sale, sabbia e disagi dopo una giornata al mare.
Per realizzare la prima fase del progetto è stata attivata una campagna di crowdfunding su Eppela.
Il contributo della comunità sarà fondamentale: anche il più piccolo aiuto potrà dare avvio a qualcosa di utile per tutti.
“Ogni euro conta.
Ogni zampa lascia un’impronta.”
DogWash Sardegna vuole diventare un simbolo di civiltà, attenzione e amore verso gli animali, rendendo l’isola sempre più accogliente e pet-friendly.
La campagna è online dal 1 dicembre 2025.