Mosca: “Russia non più definita da Usa minaccia diretta, passo positivo”

(Adnkronos) – Mosca parla di "passo positivo" con la nuova Strategia per la sicurezza nazionale Usa affermando che abbandona l'"approccio" delle precedenti Amministrazioni e la descrizione della Russia come "minaccia diretta". "Lo consideriamo un passo positivo", ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, in dichiarazioni all'agenzia russa Tass. Il Cremlino, ha aggiunto, sta studiando il documento e, ha sostenuto, "nel complesso i messaggi (sulle relazioni Usa-Russia) sono certamente in contrasto con gli approcci delle precedenti Amministrazioni" Usa.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)