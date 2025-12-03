I burattini di Donatella Pau e Tonino Murru in un irriverente testo di Elisabetta Pau con la regia di Marco Sanna

Sassari – La Morte, impegnata nelle faccende domestiche armata di spazzolone, s’imbatte nel suo riflesso allo specchio: sconvolta da ciò che vede, si osserva invecchiata e smagrita. Annichilita dallo scorrere del tempo, si lascia andare a riflessioni profonde svelandoci il suo lato intimo e privato, senza abbandonare però il suo affilato cinismo.

Questo il quadro in cui veniamo catapultati con “Monologo della Morte”, la divertente produzione della famosa compagnia Is Mascareddas di Cagliari che domenica 7 dicembre alle ore 17 sarà ospite dello Spazio Tev in via De Martini 15 a Sassari per la penultima data della rassegna autunnale di Theatre en vol organizzata col contributo della Regione Sardegna.

La Nera Mietitrice – burattino creato dalle sapienti mani di Donatella Pau e animato dallo straordinario Tonino Murru – ci darà la sua visione della vita e soprattutto di sé stessa, in un testo irreverente e sarcastico scritto a quattro mani da Elisabetta Pau e il sassarese Marco Sanna (cofondatore di Meridiano Zero) che ne cura anche la regia.

La ricetta è semplice: per imparare a non prenderci troppo sul serio, dobbiamo seriamente ridere. E in questo, Is Mascareddas da sempre è stata una garanzia. Premio UBU 2023 (“per il contributo artistico e per l’eccellenza nel teatro di figura”, unica compagnia sarda ad averlo ricevuto finora), la storica compagnia cagliaritana da oltre 40 anni rappresenta un punto di riferimento grazie alla passione e alla maestria nel creare mondi, universi, esistenze, dando vita a semplici creature di legno e stoffa.

Lo spettacolo è consigliato a un pubblico dai 10 anni in su. Intero 8 euro, under 14 ridotto 6 euro. Per prenotazioni 3331939045. Lo Spazio Tev dispone di area parcheggio gratuita ed è raggiungibile con la linea MA del trasporto pubblico. Prossimi appuntamenti: sabato 13 dicembre ore 21 “Gramsci Antonio… presente!”, una produzione Actores Alidos con Marta Proietti Orzella che ci racconterà il pensiero di Gramsci attraverso gli occhi di una giovane studentessa la cui coscienza critica e politica si mostra ancora acerba; domenica 14 dicembre ore 17 “Wunderkammer”, un viaggio sorprendente dedicato ad adulti e bambini attraverso la (fanta)scienza delle stanze delle meraviglie insieme agli amici de Il Colombre.

