Mattarella riceve al Quirinale il presidente della Mongolia Khurelsukh Ukhnaa

ROMA (ITALPRESS) – Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto questa mattina al Quirinale, in visita ufficiale, il presidente della Mongolia, Khurelsukh Ukhnaa, intrattenendolo successivamente a colazione. Era presente all’incontro il vice ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli.