Maria De Filippi ricorda Costanzo a Belve e si commuove: “Gli chiederei se ha sofferto…”

(Adnkronos) –Anche Maria De Filippi si è sottoposta alle domande di Francesca Fagnani. La conduttrice è tornata nello studio di Belve per l'ultima puntata oggi 2 dicembre ma questa volta ha accettato di confrontarsi con alcune delle domande più iconiche della giornalista. "Che Belva si sente?", ha chiesto Fagnani, come da tradizione. "Maria De Filippi", replica lei, schietta e diretta, senza esitazioni. Alla domanda "una belvata che rivendica o che si pente?", De Filippi ha ricordato un aneddoto adolescenziale: quando ha rubato dell'argento da casa sua per pagare delle multe. Una 'furbizia' finita molto male perché il padre lo scoprì e la costringe a tornare in gioielleria per confessare il furto. Il momento più toccante arriva quando Fagnani le chiede chi riporterebbe in vita e cosa chiederebbe. "Ne porterei tre", risponde De Filippi. "Mio padre e gli direi che è andato via troppo presto. A mia madre direi un sacco di cose, la ringrazierei per tutti i suoi insegnamenti, anche quando che mi lamentavo dei suoi comportamenti e che pensavo fossero sbagliati". Commossa e con la voce rotta dal pianto, De Filippi ricorda il marito Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio 2023. "Qui faccio davvero fatica… Io ho sempre fatto in modo che lui non soffrisse mai fisicamente, oggi gli chiederei se ha sofferto", ha detto Maria in lacrime.