Maduro riappare in pubblico dopo giorni: “Venezuela è indistruttibile”

(Adnkronos) – Il presidente del Venezuela Nicolas Maduro ha fatto la sua prima apparizione in pubblico dopo giorni a Caracas, mettendo fine alle speculazioni secondo le quali sarebbe fuggito dal Paese in seguito alle tensioni con gli Stati Uniti. Lo riporta la Cnn, affermando che Maduro ha partecipato alla cerimonia annuale di premiazione dei migliori caffè che si è svolta ieri nella zona orientale della capitale. Maduro, che solitamente è presente sulla tv venezuelana più volte durante la settimana, non appariva in pubblico da mercoledì, quando ha condiviso su Telegram un video in cui il presidente guidava per le strade di Caracas. Nelle immagini trasmesse online, durante la sua apparizione di ieri il presidente venezuelano era seduto davanti a una folla e consegnava medaglie ai produttori di caffè che presentavano i loro prodotti migliori. Maduro ha poi sorseggiato diversi caffè e pronunciato brevi discorsi, nessuno dei quali ha affrontato apertamente l'attuale crisi con gli Stati Uniti. Al termine dell'evento, il presidente ha gridato che il Venezuela è "indistruttibile, intoccabile, imbattibile", parlando dell'economia del Paese. L'apparizione in pubblico di Maduro segue la conferma, da parte del presidente americano Donald Trump, di un colloquio telefonico tra i due.—internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)