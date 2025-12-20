Lunedì a Nuoro la conclusione delle celebrazioni per Salvatore Satta Due appuntamenti chiudono lunedì a Nuoro il ricordo di Salvatore Satta

Nel cinquantesimo anniversario della morte dell’autore

Allo Spazio Ilisso e in cattedrale gli ultimi atti delle iniziative dell’AES

Volgono al termine le celebrazioni sattiane promosse dall’Associazione Editori Sardi.

All’indomani del terzo e ultimo importante convegno romano, appena svoltosi all’Accademia Nazionale dei Lincei sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica, il cinquantenario della morte di Salvatore Satta avrà uno speciale e simbolico epilogo lunedì 22 dicembre, in due luoghi cruciali della città.

Alle 12, allo Spazio Ilisso, sarà possibile rivivere le atmosfere sattiane in “Nuoro dentro Satta. La città del giudizio”, una video galleria animata che farà da cornice, sino alla fine dell’anno, a una iniziativa di silent reading e compartecipazione attiva da parte della comunità, in uno spazio dal forte afflato simbolico perché calato di per sé in un contesto museale storicizzato e ricco di suggestione.

La Cattedrale di Nuoro farà da quinta scenica e parte attiva, grazie alla disponibilità della Diocesi di Nuoro, al breve viaggio emozionale “Un’effimera pace sotto il manto bianco”, con le letture dell’attore Andrea Mascia e le musiche dell’artista sperimentale Nicola Agus. L’appuntamento prenatalizio, fissato alle 16, proporrà un breve excursus autoriale, un viaggio prenatalizio e dell’anima, che pone al centro la spiritualità dell’autore.