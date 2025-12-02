Lotta alle leucemie, tornano le stelle di Natale Ail per la ricerca

(Adnkronos) – Tornano in 5mila piazze italiane le stelle di Natale dell'Ail: dal 5 all'8 dicembre chi verserà un contributo minimo associativo di 15 euro all'Associazione italiana contro leucemie, linfomi e mieloma riceverà la tradizionale pianta natalizia. L'iniziativa, sotto l'Alto Patronato del presidente della Repubblica, giunta alla sua 37esima edizione, ha permesso in tanti anni di mettere in campo progetti di ricerca scientifica e assistenza e ha contribuito a far conoscere i rilevanti progressi nel trattamento dei tumori del sangue. Per sapere in quali piazze trovare i 17mila volontari dell'Ail basta cliccare sul sito www.ail.it o chiamare il numero 06 7038 6060 (attivo dal 2 dicembre, dalle 9 alle 17). Anche quest'anno oltre alla tradizionale pianta natalizia, fiore simbolo del Natale, in molte piazze italiane si potrà ricevere la dolce stella 'Sogni di cioccolato Ail', in cioccolato finissimo al latte o fondente con nocciole, disponibile sempre a fronte di una donazione minima di 15 euro. Ail da oltre 55 anni mette al primo posto il paziente con diagnosi di tumore del sangue e il sostegno alla ricerca scientifica, ricorda l'associazione. I risultati negli studi scientifici e le terapie innovative sempre più efficaci e mirate hanno determinato grandi miglioramenti nella diagnosi e nella cura dei pazienti ematologici, adulti e bambini. E' necessario proseguire intensamente su questa strada e investire con continuità sempre più risorse nella ricerca per accelerare gli studi e raggiungere ulteriori traguardi per rendere queste malattie sempre più guaribili. L'ematologia italiana, attraverso i centri di terapia e grazie all'opera quotidiana delle 83 sezioni provinciali Ail e delle sue migliaia di volontari, contribuisce a garantire la continuità assistenziale e terapeutica. L'iniziativa Stelle di Natale Ail ha permesso in tanti anni di sostenere e mettere in campo importanti progetti di ricerca e assistenza e ha contribuito a far conoscere i rilevanti progressi e i più importanti risultati raggiunti nel trattamento dei tumori del sangue. Nell'edizione 2024 sono state distribuite 524.487 piantine e 151.762 Sogni di cioccolato in 5.078 punti di distribuzione in Italia. Grazie alla generosità dei sostenitori dell'associazione, all'insostituibile opera dei volontari e al grande sostegno degli organi di informazione – riporta l'associazione – è stato possibile raccogliere 9.683.209 euro.—salutewebinfo@adnkronos.com (Web Info)