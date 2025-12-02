    martedì, 2 Dicembre
    Lifestyle e Finanza 3.0: due appuntamenti in Sardegna per scoprire le opportunità della nuova economia digitale

    Due incontri dedicati al rapporto tra tecnologie emergenti e qualità della vita approdano in Sardegna il 4 e 5 dicembre, con eventi organizzati rispettivamente a Tramatza e Sassari. Le serate approfondiranno come strumenti innovativi – dalla Blockchain al Metaverso – possano contribuire a migliorare il proprio stile di vita e aprire nuovi scenari finanziari.

    Relatore degli appuntamenti sarà Ruggero Carlesso, General Manager di ATS Ecosystem e Chief Marketing Officer di CFX Quantum Ltd, che illustrerà le potenzialità dell’ecosistema ATS e le prospettive offerte dalle nuove piattaforme digitali.

    Primo incontro – Tramatza (Oristano)

    Giovedì 4 dicembre – Ore 18:30
    Centro Congressi Hotel & Restaurant L’Anfora
    S.S. 131 – Km 103 (direzione Sassari)
    09070 Tramatza (OR) – c/o Area di servizio Esso

    L’appuntamento è organizzato da Stefano Putzolu e Sandro Pinna.

    Secondo incontro – Sassari

    Venerdì 5 dicembre – Ore 18:30
    Pegasus Hotel (ex Vialetto)
    Via Predda Niedda 37/L – Sassari

    Organizzatori: Gian Felice Lepori e Stefano Putzolu.

    Nel messaggio rivolto ai partecipanti, gli organizzatori sottolineano l’importanza dell’iniziativa: un’occasione per avvicinarsi a un settore in continua evoluzione, conoscere strumenti concreti e valutare le opportunità offerte dal modello ATS. Gli incontri vogliono essere momenti di confronto accessibili a tutti, con l’invito a coinvolgere chiunque possa essere interessato ad approfondire il tema.

    Gli appuntamenti rappresentano quindi una finestra privilegiata sul futuro della finanza personale e sulle trasformazioni che le tecnologie digitali stanno generando nel nostro modo di vivere e di investire.

    Michele Vacca, nato e residente a Oristano, è un fotografo con quasi 50 anni di esperienza. La sua solida formazione nella fotografia analogica e l'approccio digitale gli hanno permesso di esplorare nuove possibilità creative. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti dal 2015, ha partecipato attivamente a mostre collettive, pubblicazioni e proiezioni personali. Membro del consiglio direttivo dell'Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama di Oristano, di cui fa parte dal 1997, si impegna nell'organizzazione di mostre, workshop e nella formazione. Ha realizzato numerosi reportage in Europa, pubblicati su riviste, libri, calendari ed esposti in mostre. La sua passione per la fotografia si riflette anche nei suoi articoli su reportage, concerti, cultura e tradizioni. Facebook: https://www.facebook.com/michelevacca.or

