Lifestyle e Finanza 3.0: due appuntamenti in Sardegna per scoprire le opportunità della nuova economia digitale

Due incontri dedicati al rapporto tra tecnologie emergenti e qualità della vita approdano in Sardegna il 4 e 5 dicembre, con eventi organizzati rispettivamente a Tramatza e Sassari. Le serate approfondiranno come strumenti innovativi – dalla Blockchain al Metaverso – possano contribuire a migliorare il proprio stile di vita e aprire nuovi scenari finanziari.

Relatore degli appuntamenti sarà Ruggero Carlesso, General Manager di ATS Ecosystem e Chief Marketing Officer di CFX Quantum Ltd, che illustrerà le potenzialità dell’ecosistema ATS e le prospettive offerte dalle nuove piattaforme digitali.

Primo incontro – Tramatza (Oristano)

Giovedì 4 dicembre – Ore 18:30

Centro Congressi Hotel & Restaurant L’Anfora

S.S. 131 – Km 103 (direzione Sassari)

09070 Tramatza (OR) – c/o Area di servizio Esso

L’appuntamento è organizzato da Stefano Putzolu e Sandro Pinna.

Secondo incontro – Sassari

Venerdì 5 dicembre – Ore 18:30

Pegasus Hotel (ex Vialetto)

Via Predda Niedda 37/L – Sassari

Organizzatori: Gian Felice Lepori e Stefano Putzolu.

Nel messaggio rivolto ai partecipanti, gli organizzatori sottolineano l’importanza dell’iniziativa: un’occasione per avvicinarsi a un settore in continua evoluzione, conoscere strumenti concreti e valutare le opportunità offerte dal modello ATS. Gli incontri vogliono essere momenti di confronto accessibili a tutti, con l’invito a coinvolgere chiunque possa essere interessato ad approfondire il tema.

Gli appuntamenti rappresentano quindi una finestra privilegiata sul futuro della finanza personale e sulle trasformazioni che le tecnologie digitali stanno generando nel nostro modo di vivere e di investire.

Michele Vacca

sardegnareporter