La Sardegna porta ad Artigiano in Fiera le sue eccellenze: tradizione, creatività e identità al centro della scena internazionale

Milano, 2 dicembre 2025 – La Sardegna apre al mondo le porte delle sue botteghe artigianali ad Artigiano in Fiera, in programma a Rho Fiera Milano dal 6 al 14 dicembre, la più grande manifestazione internazionale dedicata all’artigianato e alle micro e piccole imprese, che ogni anno registra oltre un milione e mezzo di visitatori e ospita le tradizioni culturali di più di cento Paesi di tutti i continenti.

Per la trentesima volta consecutiva – unica regione italiana sempre presente – la Sardegna partecipa con l’obiettivo di promuovere e valorizzare la tradizione manifatturiera, il talento dei propri artigiani e la qualità delle produzioni agroalimentari dell’isola.

Creatività, saper fare e accoglienza, tratti peculiari e distintivi dell’identità sarda, vanno in scena nello sconfinato “villaggio globale” di Rho Fiera Milano, mostrandosi nelle molteplici declinazioni del sistema manifatturiero regionale, capace di creare prodotti originali, di qualità e funzionali, con un occhio sempre rivolto alla tradizione. L’appuntamento è al padiglione 2, nello stand di circa duemila metri quadri, dove la Regione Sardegna, in collaborazione con la Camera di Commercio di Nuoro, ospita e accompagna 36 micro e piccole imprese artigiane, specializzate ciascuna in una categoria merceologica: dal ricamo dei tessuti alla produzione di gioielli in oro e corallo, dalle ceramiche ai coltelli, dall’abbigliamento ai complementi d’arredo, fino ai prodotti della lavorazione di cuoio, pietra, legno e sughero, e alla cosmesi naturale.

«Artigiano in Fiera è un’opportunità immancabile per promuovere le eccellenze artigianali e dare impulso alle micro e piccole aziende di un comparto fondamentale per la Sardegna – sottolinea l’assessore del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu – che sosteniamo con leggi di settore, con azioni di co-marketing e che intendiamo valorizzare ulteriormente con interventi strutturali, tra cui la ricostituzione dell’ente ISOLA – il cui Disegno di Legge è stato approvato dalla Giunta ed è ora all’attenzione del Consiglio regionale -, il rilancio del relativo marchio ISOLA e della vetrina virtuale dell’artigianato sardo».

Secondo l’assessore, la partecipazione ad Artigiano in Fiera rappresenta anche «uno straordinario veicolo promozionale del prodotto Sardegna nei suoi aspetti più autentici e genuini, perché abbina alle potenzialità di promozione e commercializzazione la forza del racconto delle arti manifatturiere e della creatività, pura espressione delle tradizioni identitarie delle nostre comunità».

«La Sardegna è una delle regioni che partecipa ad Artigiano in Fiera sin dal suo esordio, 30 anni fa, portando il talento dei suoi artigiani e la qualità delle sue produzioni artistiche e agroalimentari, e condividendo appieno la filosofia della nostra manifestazione – dichiara Gabriele Alberti, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Ge.Fi. Spa –. Artigiano in Fiera, infatti, promuove imprese artigiane che interpretano una concezione di lavoro e di economia che mette al centro la “persona” e che valorizza il saper fare. Abbracciare oggi la via artigiana significa intraprendere un percorso di lavoro più umano e sostenibile, capace di generare un valore autentico e vitale: un patrimonio per tutta l’umanità».

Nel padiglione dedicato alla Sardegna trovano spazio anche le imprese accompagnate dall’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cagliari-Oristano, mentre negli stand adiacenti saranno presenti le aziende dell’agroalimentare isolano con una ricca selezione di formaggi, salumi, pani e paste tradizionali, dolci, miele, torrone, vino, liquori, bottarga e altre specialità tipiche.

Visitare lo spazio Sardegna ad Artigiano in Fiera significa immergersi in un’esperienza autentica e multisensoriale, tra antiche tradizioni e creazioni contemporanee, dove ogni oggetto racconta la storia e l’identità di un popolo. A completare la visita, nei primi due giorni della manifestazione, un fitto programma di animazioni con danze e canti tradizionali, accompagnati dal suono delle launeddas e dal canto a tenore, patrimonio immateriale dell’umanità.