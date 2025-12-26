Close Menu
    venerdì, 26 Dicembre
    La notte di Natale gli auguri del cardinale Zuppi alle volanti della polizia

    ROMA (ITALPRESS) – Via radio alle volanti della Polizia di Stato sono arrivati nella notte di Natale gli auguri del cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana.

