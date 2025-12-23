La Cina lancia il razzo Long March-12A Y1, secondo stadio in orbita

Share Facebook Twitter LinkedIn Pinterest Email JIUQUAN (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – La Cina martedì ha lanciato il razzo vettore Long March-12A Y1 da nord-ovest. Il secondo stadio è entrato nell’orbita prevista, ma il recupero del primo stadio non è riuscito. – Foto Xinhua – (ITALPRESS). Share. Facebook Twitter Pinterest LinkedIn Tumblr Email Previous ArticleLibia, morto capo di stato maggiore in incidente aereo: le immagini dei rottami Next Article Covid, Consulta: “Infondate questioni legittimità obbligo vaccino e Green pass” plugins Related Posts Spara a ciclisti per strada nel Veronese, dietro il gesto avversione verso le bici23 Dicembre 2025 Difesa, Crosetto “L’Europa è in ritardo, deve correre”23 Dicembre 2025 Il 2025 un anno chiave per le stablecoin, da Banca del Fucino un nuovo studio23 Dicembre 2025 Lazio, via libera dal Consiglio Regionale alla manovra di bilancio 202623 Dicembre 2025