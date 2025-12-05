“Kosmos”, la Storia dell’Universo dal Big Bang a oggi

il Centro Servizi Culturali di Macomer ospiterà l’astrofisico e noto divulgatore scientifico Rai,. L’incontro, intitolato “Kosmos”, condurrà il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta delle attuali conoscenze scientifiche sull’età e l’origine dell’Universo.

La scienza stima che l’età dell’Universo che abitiamo sia di circa 13.8 miliardi di anni. Nonostante l’enormità di questa cifra, e le molte scoperte fatte, resta ancora moltissimo che non sappiamo. Come sottolinea la fisica stessa, la nostra comprensione può iniziare solo da un decimilionesimo di trilionesimo di trilionesimo di secondo dopo il Big Bang, lasciando spazio a speculazioni su ciò che ha preceduto quell’istante. Sembra che, della grande casa che ci ospita, sappiamo molto poco. Ma, al contempo, dal nostro sperduto e non certo privilegiato punto di osservazione, abbiamo scoperto moltissimo. E ciò che sappiamo è pronto a sorprenderci, rispondendo a domande incredibili e aprendone nuove e sconvolgenti. Lo spettacolo “Kosmos” si propone di esplorare queste scoperte, offrendo una prospettiva accessibile e coinvolgente sulle frontiere dell’astrofisica, dalla nascita del cosmo alle incognite che ancora sfidano la scienza. Luca Perri, noto per la sua capacità di rendere argomenti complessi estremamente chiari e affascinanti, sarà la guida in questo viaggio conoscitivo.