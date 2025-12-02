Juventus-Udinese, annullato gol a David per fuorigioco. Ma la linea è sbagliata?

(Adnkronos) –Giallo in Juventus-Udinese. Durante il primo tempo della sfida di oggi, martedì 2 dicembre, all'Allianz Stadium è stato annullato un gol a Jonathan David per fuorigioco, ma i dubbi restano. Succede tutto al 33', quando l'attaccante canadese si allarga sul lato sinistro dell'area piccola e firma un gran gol calciando praticamente dalla linea di fondo, battendo Sava sotto la traversa. Immediato l'intervento del direttore di gara Fourneau che annulla per fuorigioco. Dopo un rapido check del Var, l'arbitro conferma la sua decisione e il gioco riprende con calcio di punizione per l'Udinese. I dubbi però emergono quando viene mostrata la grafica del fuorigioco di David. La linea infatti sembra tracciata prendendo in considerazione Bertola al centro dell'area, ma tralasciando, in basso sulla sinistra, Palma (autore dell'autorete dell'1-0). Il difensore friulano a una prima occhiata superficiale sembrerebbe tenere in gioco David e la sua posizione non sarebbe stata ravvisata né dall'arbitro né tantomeno dal Var, che avrebbe quindi tirato la linea del fuorigioco sul difensore sbagliato. A guardare bene, Palma si piazza nella stessa posizione dove si trovava, nel settembre 2022, Antonio Candreva. In una delle sviste più clamorose dell'epoca Var, l'allora attaccante della Salernitana teneva in gioco Bonucci, che aveva segnato il gol del 3-2 contro la Salernitana, annullato poi proprio per fuorigioco. Le telecamere svelarono un vero e proprio punto cieco del Var all'Allianz Stadium, che non aveva a disposizione le immagini che arrivavano nei pressi della bandierina, proprio dove c'era Candreva.—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)