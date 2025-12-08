Inter-Liverpool oggi in Champions League: orario, probabili formazioni e dove vederla

(Adnkronos) –L'Inter torna in campo in Champions League oggi, 9 dicembre 2025, per il match – in diretta tv e streaming alle 21 – contro il Liverpool. I nerazzurri, reduci dal netto successo in campionato contro il Como ricevono i reds nella sfida della sesta giornata. Nella classifica di Champions, l'Inter ha 12 punti, il Liverpool è a quota 9. I campioni d'Inghilterra vivono un momento molto complicato: in Premier League annaspano a metà classifica, a -10 dall'Arsenal capolista, e ora devono fare anche i conti con il caso Salah. L'attaccante egiziano dopo il pareggio per 3-3 a Leeds si è lamentato pubblicamente per il trattamento che gli riserva il tecnico Slot. Risultato: Salah non convocato per Milano. "Ci aspetta una partita delicata contro una squadra competitiva negli ultimi anni, soprattutto a centrocampo", dice l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu. "Il Liverpool è uno dei club più blasonati e titolati a livello mondiale: le difficoltà possono creare solo illusioni. Hanno una rosa forte e competitiva, in grado di metterci in difficoltà, quindi dobbiamo essere pronti". "Abbiamo una squadra molto compatta da quando sono qui. I giocatori mostrano ogni giorno quanto ci tengano e quanto vogliano essere competitivi. A me interessa questo impegno quotidiano", aggiunge riferendosi al clima sereno che si respira nello spogliatoio. "L0atmosfera positiva nasce dal lavoro, dai risultati e dall’impegno dei giocatori. Siamo ancora a dicembre, il campionato è lungo e dobbiamo migliorare. Mancano ancora molti mesi in cui alzare il nostro livello. I giocatori sono consapevoli di questo, ma stiamo andando nella direzione giusta". INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Carlos Augusto, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez. All. Chivu. LIVERPOOL (4-2-3-1): Alisson; Gomez, Konaté, van Dijk, Robertson; Gravenberch, Mac Allister; Szoboszlai, Wirtz, Ngumoha; Ekitike. All. Slot. La partita tra Inter e Liverpool è visibile in diretta tv esclusiva per abbonati su Sky (canali Sky Sport 1 e 252, Sky Sport 4K), ma anche in streaming su Sky Go e Now.—sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)