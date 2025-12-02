    martedì, 2 Dicembre
    Breaking news
    Attualita'

    Inaugurazione della Mostra “Gli Scolari di Abini” a Teti: Un Viaggio nella Storia raccontato da Salvatore Ligios

    Updated:1 Minuto di lettura

    Venerdì 5 Dicembre 2025, ore 17:00, sarà inaugurata la mostra fotografica “Gli Scolari di Abini – La fotografia di Salvatore Ligios – Le ricchezze di Teti”. L’evento si svolgerà presso il Museo Archeologico Comprensoriale di Teti.

    Un Percorso Visivo Unico

    Questa mostra promette di essere un vero e proprio percorso visivo, dove le radici archeologiche di Teti si fondono con la memoria collettiva della comunità. Attraverso gli scatti di Salvatore Ligios, il visitatore sarà trasportato in una dimensione che celebra la spensieratezza dell’infanzia e l’eredità culturale che contraddistingue la Sardegna e in particolar modo i paesi dell’interno.

    Un Invito a Riflettere

    Dal 5 Dicembre 2025 fino al 28 Febbraio 2026, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’esposizione che non è solo arte, ma un invito a riflettere. La fotografia diventa un mezzo per ricordare, conservare e celebrare la storia di Teti e dei suoi abitanti.

    L’inaugurazione rappresenterà un’importante occasione di incontro e di valorizzazione del patrimonio culturale locale. Si invita a partecipare a questo evento che unisce arte e memoria, contribuendo a una comunità proiettata verso il futuro senza perdere il legame con il proprio passato.

    Sarà possibile scoprire insieme le ricchezze di Teti.

    Michele Vacca

    sardegnareporter

    Condividi

    Michele Vacca, nato e residente a Oristano, è un fotografo con quasi 50 anni di esperienza. La sua solida formazione nella fotografia analogica e l'approccio digitale gli hanno permesso di esplorare nuove possibilità creative. Iscritto all'Ordine dei Giornalisti Pubblicisti dal 2015, ha partecipato attivamente a mostre collettive, pubblicazioni e proiezioni personali. Membro del consiglio direttivo dell'Associazione Culturale Fotografica Dyaphrama di Oristano, di cui fa parte dal 1997, si impegna nell'organizzazione di mostre, workshop e nella formazione. Ha realizzato numerosi reportage in Europa, pubblicati su riviste, libri, calendari ed esposti in mostre. La sua passione per la fotografia si riflette anche nei suoi articoli su reportage, concerti, cultura e tradizioni. Facebook: https://www.facebook.com/michelevacca.or

    Articoli Correlati