Inaugurazione della Mostra “Gli Scolari di Abini” a Teti: Un Viaggio nella Storia raccontato da Salvatore Ligios

Un Percorso Visivo Unico
Questa mostra promette di essere un vero e proprio percorso visivo, dove le radici archeologiche di Teti si fondono con la memoria collettiva della comunità. Attraverso gli scatti di Salvatore Ligios, il visitatore sarà trasportato in una dimensione che celebra la spensieratezza dell’infanzia e l’eredità culturale che contraddistingue la Sardegna e in particolar modo i paesi dell’interno.
Un Invito a Riflettere
Dal 5 Dicembre 2025 fino al 28 Febbraio 2026, i visitatori avranno l’opportunità di immergersi in un’esposizione che non è solo arte, ma un invito a riflettere. La fotografia diventa un mezzo per ricordare, conservare e celebrare la storia di Teti e dei suoi abitanti.
L’inaugurazione rappresenterà un’importante occasione di incontro e di valorizzazione del patrimonio culturale locale. Si invita a partecipare a questo evento che unisce arte e memoria, contribuendo a una comunità proiettata verso il futuro senza perdere il legame con il proprio passato.
Sarà possibile scoprire insieme le ricchezze di Teti.
Michele Vacca
