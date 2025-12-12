In diecimila in piazza a Napoli al corteo Cgil contro la manovra

NAPOLI (ITALPRESS) – “Io sciopero contro una legge di bilancio ingiusta”: questo il testo dello striscione che apre il corteo di una Napoli stamattina particolarmente coinvolta nella mobilitazione anti manovra invocata dalla Cgil. Circa 10mila, fanno sapere gli organizzatori, i partecipanti alla manifestazione partita da piazza del Gesù per raggiungere Municipio dove era allestito il palco per gli interventi dei sindacati. Un mare di bandiere rosse sventolanti su via Medina mentre in città buona parte dei lavoratori del trasporto pubblico incrociava le braccia: già dalle prime ore della mattina alla stazione centrale erano segnalate cancellazioni per i treni regionali, ma la situazione si è ulteriormente aggravata allo scadere della fascia di garanzia comunicata da Trenitalia (30% del personale mobile aderente allo sciopero), Eav e Anm. Limitazioni di corse e soppressioni varie sulle linee della vesuviana mentre a Napoli, a partire dalle 9 e fino alle 17, sospeso il servizio sulla Linea 1 della metropolitana e per le funicolari di Montesanto e Mergellina con la Centrale chiusa al pubblico come da programma per un monitoraggio sulla sicurezza dell’impianto.

