In arrivo il 26° Prealpi Master Show

Falzè di Piave (TV) – 04 dicembre 2025

L’elenco iscritti del 26° Prealpi Master Show, l’amato evento rallistico proposto con grande passione ed altrettanta dedizione dal Motoring Club, sarà ufficializzato i primi giorni della prossima settimana, molto probabilmente martedì. Ma dalle indiscrezioni raccolte in ambienti vicini all’appassionato gruppo organizzatore, appare sicuro che anche quest’anno la “creatura” – lanciata nel 1999 dal grande Gabriele Favero – farà registrare un autentico successo di partecipazione: con numeri importanti (superiori a quelli della passata edizione, quando fu toccata quota 131 iscritti) e qualità di primo piano (oltre quaranta equipaggi nella classe regina R5/Rally2, una trentina di Rally4, una decina di Rally 4/R2).

Al Motoring Club e fra gli appassionati che, come vuole la tradizione, sabato 13 e domenica 14 dicembre numerosissimi affolleranno gli sterrati del Quartier del Piave, teatro della competizione, c’è più di un motivo per rallegrarsi pensando a quanto è ampio il lotto di equipaggi in possesso di ottime credenziali per puntare ad un posto al sole nella classifica assoluta del 26° Prealpi Master Show. Fra questi gli sloveni, campioni del Prealpi 2024 e 2022, Avbelj-Andrejka, su Skoda Fabia Rally 2; il recordman di successi al Master (cinque), Mauro Trentin, in coppia con Alice De Marco, su Toyota Gr Yaris; i giovani neocampioni italiani rally terra, Giovanni Trentin-Alessandro Franco, su Skoda Fabia RS Rally2; i trionfatori dell’edizione 2023, Romagna-Lamonato, su Skoda Fabia RS Rally2; i protagonisti del podio 2024, Filippo Lorenzon (Toyota GR Yaris) e Tommaso Sandrin (Hyundai j20); i sempre forti Alessandro Bettega (Skoda Fabia RS Rally2), Jader Vagnini (Skoda Fabia) e Alessandro Battaglin (Mitsubishi Lancer Evo IX); il giovane under 25 Davide Pesavento, in coppia con Alessandro Michelet (Skoda Fabia RS Rally2); lo spettacolare sanmarinese Paolo Diana, affiancato da Silvia Pintarelli (Skoda Fabia R5 Evo). Ma, come sempre accade, sarà il campo “di battaglia” ad esprimere i protagonisti di questa corsa che, edizione dopo edizione, sa rinnovare spettacolo ed emozioni per veri intenditori.

L’edizione numero 26 del Prealpi Master Show si articolerà su un percorso complessivo di poco superiore ai 106 chilometri, con partenza dal Parco Assistenza situato in viale Europa, nella zona industriale di Farra di Soligo (primo equipaggio alle 08.10 di domenica 14 dicembre) ed arrivo nella centralissima Piazza del Municipio di Sernaglia della Battaglia (primo concorrente alle 15.00 di domenica 14 dicembre). In totale gli equipaggi saranno chiamati a cimentarsi, fra i quartieri e le sponde del Piave, lungo 42,75 chilometri di prove speciali, con tre passaggi sui 7,45 della “San Tiziano” e due passaggi sui 10,20 della “Le Rive”. Gustoso antipasto del fine settimana a tutto sterrato sarà rappresentato dal velocissimo shakedown, in programma sabato 13 dicembre, dalle 12.30 alle 16.30 su un tratto di 2 chilometri e 100 metri che potrà essere affrontato per un massimo di quattro passaggi.

Nella allegata foto di Dario Furlan (si prega di citare l’autore in caso di utilizzo dello scatto) gli sloveni Avbelj-Andrejka

Visita la homepage di Sardegna Reporter!