Close Menu
    martedì, 23 Dicembre
    Breaking news

    Hi-Tech & Innovazione Magazine – 23/12/2025

    1 Min Read


    ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
    – Intelligenza Artificiale, l’Europa accelera sulla ricerca
    – Il progetto digital communication di Anas in Veneto e Friuli Venezia Giulia
    – Empedocle dialoga con Agrigento dopo 2.500 anni
    – Jakala, a Milano l’ultimo Digital Coffee del 2025

    fsc/gtr

    Share.