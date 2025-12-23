Furti in abitazione nel Veronese, quattro arresti

Breaking news
- Love Again vince la sfida degli ascolti. Oltre 4.8 milioni di spettatori per La Ruota
- Contratti, Manageritalia e Federalberghi: rinnovato ccnl per dirigenti di aziende alberghiere
- L’arte di Jago all’aeroporto di Fiumicino con “Apparato circolatorio”
- Tensioni Usa-Venezuela, oggi riunione urgente del Consiglio di Sicurezza Onu su richiesta di Caracas
- Carta prepagata, come funziona e perché conviene averla: curiosità e consigli
- Adr, Mollicone: “Fiumicino diventa luogo d’arte oltre che di partenze e arrivi”
- Adr, Jago: “Nella mia opera a Fiumicino il battito che ci collega tutti”
- Manovra, Senato al voto. Cancellate 5 misure, via norma su lavoratori sottopagati