Foto e musica aspettando Natale in Marmilla

Quattro inaugurazioni e musica a Gonnosnò e Curcuris

LE FOTO “NELLE CASE” Nel weekend dell’Immacolata quattro tagli del nastro per altrettanti racconti fotografici sulla Marmilla e sulle sue case. Nei prossimi giorni si accendono i riflettori su quattro nuove mostre del nuovo progetto fotografico del Consorzio Turistico Due Giare “Nove piazze per la fotografia: esplorare il territorio – dentro le case”, curato da Salvatore Ligios. Clic, che faranno bella mostra nei centri storici, nelle vie e nelle piazze di tanti piccoli paesi, ma che, in questa nuova annualità del progetto raccontano anche gli spazi più intimi delle abitazioni assieme alle storie dei residenti, che le abitano. Venerdì 5 dicembre alle 16,30 a Gonnosnò al via l’esposizione “”In bidda no c’est mai nudda de fai” di Alessio Cabras, domenica 7 dicembre alle 11 a Curcuris “Dentro le case, sotto la pelle” di Alexa Vinci, domenica 7 dicembre alle 16,30 “La restanza” di Chiara Cordeschi, lunedì 8 dicembre a Villa Sant’Antonio “Dall’Alfa all’Omega” di Pietro Basoccu alle ore 12. Anche quest’anno tutte le 150 foto saranno contenute all’interno di un catalogo.

GONNOSNO’ Il Natale arriva già in musica. Domenica 7 dicembre alle 17, 30 nella chiesa parrocchiale concerto natalizio con i cori polifonici “Laconese” di Laconi, “Cantos de Jara” di Gesturi, “Ghentiana” di Ruinas e di Sini. Organizzano Comune e Gruppo Folk.

CURCURIS Domenica 7 dicembre nella scuola dell’infanzia la presentazione del saggio “Al vostro posto non ci so stare” di Fabrizio Bartelloni, che dialogherà con Mauro Trogu e Federico Bacco. Intermezzi musicali a cura di Zirichiltaggia, Tributo a Fabrizio De Andrè. Organizza il Comune all’interno del Festival del Monte Arci.