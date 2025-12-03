Fondazione Umanitaria Sardegna: a Cagliari e Carbonia masterclass e proiezioni a sostegno dei Master Cinema di Unica

presenta

Ciclo di Masterclass&Proiezioni

a sostegno dei master sul cinema promossi a Carbonia dall’Università degli Studi di Cagliari.

A Carbonia e poi a Cagliari il regista egiziano Ayman El Amir, premiato al Festival di Cannes per The Brink of Dreams, protagonista anche Stefano Obino con War is over.

Una tre giorni dedicata al cinema, alla formazione e al dialogo con i protagonisti della scena audiovisiva internazionale: è la proposta della Fondazione Umanitaria Sardegna, organizzata insieme a Ucca – Unione Circoli Cinematografici Arci e in collaborazione con l’Università degli Studi di Cagliari, nell’ambito delle attività sostenute dalla Regione Autonoma della Sardegna.

L’iniziativa, finanziata dall’assessorato regionale ai Beni Culturali, nasce a sostegno dei nuovi master universitari sul cinema prossimi all’apertura a Carbonia. Per celebrare questo nuovo percorso formativo, Fondazione Umanitaria Sardegna insieme a UCCA promuove una serie di incontri che uniscono lezioni, proiezioni e confronti pubblici tra Carbonia e Cagliari, aprendo le porte a studenti, appassionati e a tutti gli interessati.

Si comincia giovedì 4 dicembre alle ore 10 alla Fabbrica del Cinema di Carbonia, con la masterclass del regista e sceneggiatore Stefano Obino, dal titolo Tra industria e indipendenza – raccontare senza confini. Con oltre vent’anni di esperienza tra Rai, Sky Arte, Current TV e produzioni internazionali, Obino guiderà i partecipanti in un viaggio dentro i meccanismi – talvolta complessi, spesso sorprendenti – che regolano il racconto audiovisivo. Dai set delle grandi produzioni alle opere nate con risorse minime, passando per collaborazioni con autori come Vinicio Capossela o Gad Lerner, la masterclass offrirà una bussola concreta per capire come si costruisce una storia, dentro e fuori i sistemi produttivi.

La giornata di venerdì 5 dicembre si apre alle 9.30, ancora alla Fabbrica del Cinema, con l’inaugurazione ufficiale dei tre master universitari in Regia e produzione di documentari, Sceneggiatura, Management per il cinema e l’audiovisivo, alla presenza del Magnifico Rettore Francesco Mola e dell’assessora regionale ai Beni Culturali Ilaria Portas. A seguire, l’incontro con un ospite d’eccezione: il regista egiziano Ayman El Amir, premiato alla Semaine de la Critique di Cannes con l’Œil d’Or. Condotta da Francesco Giai Via, la masterclass ruoterà intorno alla proiezione del suo film The Brink of Dreams, che sarà presentato e discusso insieme al pubblico.

Il documentario racconta la storia di un gruppo di ragazze di un villaggio dell’Alto Egitto che, sfidando pressioni familiari e resistenze locali, fondano una compagnia di teatro di strada per inseguire il loro sogno artistico. Una storia potente di emancipazione e coraggio, che ha conquistato pubblico e critica nei festival internazionali.

La stessa sera, alle 21.30 al Notorious Cinema di Cagliari, il film sarà proiettato anche per il pubblico cagliaritano, sempre alla presenza del regista. Modererà l’incontro Francesco Giai Via.

La rassegna si chiude sabato 6 dicembre, ancora al Notorious Cinema e sempre alle 21,30, con la proiezione di War is Over, l’opera che Stefano Obino ha dedicato al Kurdistan iracheno del 2018. Nel film, l’attenzione si sposta su ciò che resta dopo il silenzio della guerra: bambini e famiglie che cercano di ricostruire una quotidianità possibile, tra ferite invisibili e un’energia vitale sorprendente. Presentato ad “Alice nella Città” e finalista ai Nastri d’Argento, il documentario sarà discusso con il regista insieme alla critica cinematografica Alice Sagrati.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti e aperti al pubblico. Una tre giorni che intreccia formazione, cinema del reale e sguardi sul mondo, offrendo al territorio un’occasione concreta di incontro con professionisti e narrazioni capaci di attraversare confini, lingue e sensibilità.

Ilaria Portas, assessora regionale dei Beni Culturali.

«Per dare ancora maggiore forza al settore cinematografico abbiamo attivato con l’Università di Cagliari tre Master di Cinema, regia e produzione di documentari, sceneggiatura, management per il cinema e l’audiovisivo, che sono in partenza in questo bell’autunno sardo a Carbonia. È una bellissima opportunità per i giovani e le giovani che sono appassionate del settore, per avviare la propria carriera in maniera strutturata. Il supporto dell’Università gioca infatti un ruolo fondamentale. In questi mesi abbiamo potuto vedere ancora una volta come il cinema e la Sardegna possano giocare con un ruolo strategico nello scenario nazionale e internazionale».

Paolo Serra, direttore della Società Umanitaria in Sardegna.

«Sono ormai diversi anni che insieme alla Regione Sardegna, all’Università di Cagliari e alle Istituzioni locali del territorio parliamo di come provare ad arginare l’emorragia di giovani (ma non solo), costretti – in cerca di migliori opportunità sia formative sia occupazionali – ad abbandonare la Sardegna e il territorio. Quali strumenti possono essere adottati per contrastare un tale contesto di difficoltà e disoccupazione a causa della sua storia di deindustrializzazione? L’avvio dei master universitari può rappresentare una risposta importante, agendo come catalizzatore di sviluppo locale, inclusione sociale e innovazione. Crediamo fermamente che i master possano offrire l’opportunità di acquisire competenze specialistiche e altamente qualificate, in linea con le richieste del mercato del settore cinematografico e audiovisivo, anche in aree dove tali professionalità sono carenti, per provare a contrastare la “fuga dei cervelli” e trattenere talenti nel territorio. In realtà le ricadute possono essere molteplici e non vediamo l’ora di poterle scoprire. Come Società Umanitaria, la Fondazione Umanitaria Sardegna e il Centro Servizi Culturali di Carbonia, per loro stessa natura istitutiva, saranno al fianco degli stakeholders progettuali per favorire i migliori processi di crescita e di affermazione dell’alta formazione nel Sulcis Iglesiente».

Attività finanziate con fondi L.R. 8 maggio 2025, n.12, art.3, comma 11