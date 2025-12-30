Breaking news
- SuperEnalotto, la combinazione vincente di oggi 30 dicembre
- Teatro all’asta, appello in rima di Pingitore: “Salvate il Salone Margherita”
- Tatiana Schlossberg, nipote di Kennedy stroncata dalla leucemia a 35 anni
- Cina, lanciato in orbita il satellite Tianhui-7
- Folla commossa a Napoli per l’ultimo saluto a Davide Tizzano
- Venezuela, New York Times: “Petroliera inseguita da Usa rivendica protezione di Mosca”
- FNO TSRM e PSTRP, appello alla politica “Valorizzare i professionisti sanitari”
- Cina, Chengdu incontra la Filarmonica Italiana