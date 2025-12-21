Feste natalizie in Marmilla
Organizzano Comuni, Pro loco e associazioni
Feste natalizie in Marmilla con teatro, giochi e aggregazione
Appuntamenti a Baradili, Baressa ed Albagiara
Feste natalizie ricche di appuntamenti nel territorio del Consorzio Due Giare grazie ad amministrazioni comunali, Pro loco e associazioni.
BARADILI Dal 27 al 29 dicembre il paese più piccolo della Sardegna diventa un grande cantiere di teatro con la trentesima edizione del Festival dei Progetti Carpe Diem, che quest’anno ha come titolo “Scriteriati”. Tre giorni di spettacoli musicali e teatrali con artisti di caratura nazionale ed internazionale.
BARESSA La mattina di venerdì 26 dicembre Babbo Natale con i suoi elfi consegneranno i doni ai bambini, sabato 27 dicembre alle 18,30 nella parrocchia di san Giorgio grande concerto di Natale con il coro di Gesturi.
ALBAGIARA Giovedì 4 gennaio alle 16 nel centro sociale “Aspettando la Befana” con una tombolata per grandi e bambini.