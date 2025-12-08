Festa Mobile, dal 13 dicembre l’artista africano Lassina Konè in residenza a Cagliari

Una residenza artistica, aperta alla collaborazione con artisti locali, con un esito scenico per le vie del centro nei giorni a ridosso del Natale. Da sabato 13 a lunedì 22 dicembre a Cagliari, in occasione della residenza artistica del coreografo e danzatore africano Lassina Konè, fondatore e direttore della Compagnia di danza Don Sen Folo (Mali), è in programma D’une rue de…, un percorso di ricerca e creazione sviluppato da Koné dal 2021. Nato come duetto a Bamako (Mali), il progetto si è evoluto negli anni, integrando anche una dimensione formativa e partecipativa che ora arriva nel capoluogo sardo.

L’artista sarà ospite all’interno di “Festa Mobile. L’arte dell’abitare in viaggio“, il progetto di Carovana SMI che propone un nuovo modello di valorizzare il territorio.

Nel 2024, Koné ha portato la sua ricerca a Dakar (Senegal), nell’ambito della quinta edizione del festival La Ville en Mouv’ment, e a Bobo-Dioulasso (Burkina Faso), all’interno del programma Ankata Next Generation 2.

Creare nello spazio pubblico significa trasformare la strada in un palcoscenico libero e accessibile a tutti. Ma significa soprattutto restituire all’artista il suo ruolo di cittadino attivo, osservatore e interlocutore della comunità. Nella strada nasce un’esperienza collettiva: lo spazio si trasforma in un Férékéné, parola maliana che indica il luogo dove la cittadinanza si esprime attraverso la parola e l’arte.

Lassina Koné è un coreografo e artista africano poliedrico, interprete danzatore in Francia e fondatore di progetti di produzione e residenza artistica in Mali, dove partecipano danzatori da tutta l’Africa

Per partecipare alla residenza si può scrivere a: carovana.smi@gmail.com

Festa Mobile – L’arte dell’abitare in viaggio / L’Accademia del Tempo è un progetto ideato da Carovana S.M.I. con la direzione artistica di Ornella D’Agostino, e realizzato con il contributo di: Programma Perform Europe 2024-2025 per il progetto “Orchestrating spaces“, Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato al Turismo, Artigianato e Commercio – Assessorato della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport – Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale”, Comune di Cagliari.

Con il sostegno di: Comune di Ardauli e il patrocinio del Comune di Tempio, e Fondazione di Sardegna.