“Famiglia ladrona, siete parassiti”: commenti choc sui social alla morte di Maria Sole Agnelli

(Adnkronos) – Tra un 'sentite condoglianze' e un 'riposi in pace' spuntano anche commenti choc tra i commenti social alla morte di Maria Sole Agnelli, sorella dell'avvocato Gianni Agnelli, spentasi all'età di 100 anni. Dal secco 'Eh sti caz…' o 'ce ne faremo una ragione', si passa ad augurarsi che anche la discendenza passi presto a miglior vita. ''I nipoti e figli dovrebbero marcire sotto terra!!'', si legge tra i commenti su X. O ancora ''Ma quanti sono questi parassiti? Sono una sfilza di mediocri personaggi che hanno parassitato l'Italia senza dare nulla in cambio'', ''un altro pezzo di quella famiglia ladrona che si toglie dalle palle!''. E c'è anche chi chiosa: ''Non solo miliardi ma hanno anche il cu.. di campare a lungo''.—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)