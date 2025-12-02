FAI: Al via da domenica 7 dicembre le iniziative di NATALE ALLE SALINE CONTI VECCHI, Bene del FAI ad Assemini (CA)

FAI: Al via da domenica 7 dicembre le iniziative di NATALE ALLE SALINE CONTI VECCHI, Bene del FAI ad Assemini (CA)

Durante le festività natalizie il FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS invita a vivere la magia di questo periodo dell’anno così amato e atteso nei suoi Beni aperti al pubblico, luoghi speciali di cui la Fondazione si prende cura con passione e dedizione da cinquant’anni, che raccontano la straordinaria ricchezza e varietà culturale e paesaggistica che il nostro Paese esprime.

I giorni di festa sono un’ottima occasione per visitare i Beni del FAI da nord a sud della Penisola, addobbati e decorati per il Natale, e scoprire le tante storie e meraviglie che custodiscono, oltre che per trascorrere tempo libero di qualità con parenti e amici grazie alle numerose iniziative a tema pensate per adulti e bambini: castelli, abbazie, parchi storici, aree naturalistiche, luoghi letterari, ville e palazzi signorili, e persino una salina tuttora produttiva apriranno le loro porte e sorprenderanno i visitatori con allestimenti di presepi artistici, mercatini di prodotti artigianali ed eccellenze gastronomiche, incontri incentrati su antiche tradizioni, laboratori creativi, concerti, degustazioni, visite speciali, passeggiate e tanto altro.

Fino a martedì 6 gennaio 2026 verranno proposti oltre 40 eventi in 20 Beni, dal Trentino alla Sicilia , che regaleranno momenti di serenità e prezioso arricchimento culturale. Di grande interesse le iniziative speciali che verranno organizzate alle Saline Conti Vecchi ad Assemini (CA) , bene della Conti Vecchi valorizzato dal FAI, un’immensa area naturalistica e un sito di archeologia industriale all’interno di un impianto tuttora produttivo che raccontano l’impresa del sale con allestimenti d’epoca, proiezioni immersive e un percorso tra vasche naturali, montagne di sale e fauna selvatica.

Questo il calendario degli appuntamenti in programma:

Presepe di Maria Lai

Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2026

Anche quest’anno le Saline Conti Vecchi ospitano nel periodo natalizio un’opera di Maria Lai (1919-2013) concessa in prestito dall’Archivio Maria Lai e dalla Fondazione Maria Lai. Un legame con l’artista sarda nato nel Natale 2019, con la prima esposizione di una sua opera presso il Bene del FAI. Dal 7 dicembre al 6 gennaio 2026 sarà possibile ammirare un’opera simbolica che ben si inserisce nel percorso artistico di Maria Lai, nel quale il soggetto del presepe è stato molto importante. Il suo significato era per lei strettamente legato al concetto dell’arte: così come l’opera d’arte viene interpretata da ogni fruitore in modo differente, anche il presepe va incontro a molteplici interpretazioni. Una tematica trasversale, che parla della possibilità di salvezza dell’uomo ma anche della sua sete di infinito.

In collaborazione con Archivio Maria Lai e Fondazione Maria Lai.

Le Saline Conti Vecchi sono aperte al pubblico dal martedì alla domenica dalle ore 10 alle 17 (ultimo ingresso 2 ore prima della chiusura). Giorni di chiusura: mercoledì 24, giovedì 25 e mercoledì 31 dicembre, giovedì 1 gennaio 2026.

In attesa del Natale

7 dicembre e 8 dicembre, dalle ore 10

Domenica 7 e lunedì 8 dicembre, sarà possibile passare due giornate speciali in attesa del Natale alle Saline Conti Vecchi, le saline più longeve della Sardegna, alle porte di Cagliari. In occasione dell’esposizione del presepe dell’artista Maria Lai, concesso in prestito dall’Archivio e Fondazione Maria Lai, i bambini potranno divertirsi nella creazione di addobbi natalizi realizzati con il sale, mentre gli adulti potranno effettuare la visita guidata degli edifici storici industriali, restaurati dal FAI secondo lo stile che avevano negli anni ’30. A seguire, tutti insieme, il tour guidato in trenino alla scoperta della salina. Nella mattinata di domenica 7 dicembre in Officina sarà organizzato uno speciale momento musicale: i cori “Hic et Nunc” e “Multi Unum”, dell’associazione Hic et Nunc, si esibiranno insieme al coro di Mani Bianche “MusicàLIS” in alcuni canti della tradizione natalizia.

Bimbi in Salina: laboratori creativi di Natale

Dal 26 al 30 dicembre e dal 2 al 6 gennaio 2026, ore 11

Per le festività natalizie, oltre al tour guidato in trenino alla scoperta delle meraviglie delle Saline Conti Vecchi, con la sua particolare flora e fauna, ai piccoli visitatori verranno proposti tanti laboratori speciali: potranno creare con la pasta di sale, conoscere le piante e gli animali della salina con il “Memory della Laguna” e il laboratorio di monotipi botanici, e tanto altro. Gli accompagnatori potranno invece partecipare alla visita guidata all’interno degli edifici storici degli anni ’30.

Tra sale e stelle: laboratorio astronomico con il Planetario

3 gennaio 2026, ore 12

Il sale si trova anche su altri pianeti? Nel corso del laboratorio, organizzato sabato 3 gennaio a cura del Planetario dell’Unione Sarda e adatto a bambini e adulti, dopo il tour guidato in trenino alla scoperta della salina e della sua oasi naturalistica, sarà possibile conoscere tante curiosità sugli altri pianeti e i loro satelliti e osservare inoltre il sole al telescopio dalla prospettiva unica delle Saline Conti Vecchi.

I visitatori potranno inoltre trovare nel Negozio FAI delle Saline Conti Vecchi tante idee regalo originali e sostenibili, perfette per il Natale. Tra le proposte, la speciale collezione di prodotti dedicata ai 50 anni del FAI, celebrati quest’anno. Oggetti ricercati e di qualità, realizzati con materiali naturali o riciclati e illustrati in esclusiva da Jean Blancheart, che raccontano la storia, i valori e la passione che caratterizzano la Fondazione: dal foulard in seta decorato con un mandala in chiave FAI alla shopper in cotone biologico, passando per quaderni in carta ottenuta dagli scarti della lavorazione degli agrumi e matite in materiale riciclato. Oltre a questi, si potrà scegliere tra libri e volumi accuratamente selezionati e, per i più golosi, i prodotti alimentari realizzati con le materie prime provenienti dai Beni della Fondazione, come i mieli in molte varianti – acacia, castagno, millefiori, ciliegio –, l’Amaro “I Giganti della Sila”, una ricetta esclusiva che racchiude oltre venti varietà botaniche tipiche di questo bosco monumentale, l’olio extravergine di oliva dagli ulivi secolari del Bosco di San Francesco, le marmellate realizzate con deliziosi agrumi di Sicilia e tanto altro. Doni esclusivi e “di valore”: ogni acquisto sosterrà la missione di tutela, restauro e valorizzazione del patrimonio d’arte e natura italiano portata avanti quotidianamente dal FAI, a beneficio delle generazioni presenti e future.

Gli Iscritti FAI avranno l’opportunità di usufruire del 10% di sconto su tutti i prodotti in vendita.

Le Saline sono un bene della Conti Vecchi e valorizzato dal FAI.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2025” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, Partner degli eventi istituzionali e Acqua Ufficiale della Fondazione, e al prezioso contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2005, che rinnova per il tredicesimo anno consecutivo la sua storica vicinanza all’iniziativa; due sinergie pluriennali strategiche e virtuose, da sempre fondate su medesimi obiettivi e valori, che si sono consolidate negli anni con la realizzazione di numerosi progetti. Grazie anche a BRT per il primo anno vicina alla Fondazione in qualità di sponsor del calendario eventi nei Beni, una nuova collaborazione nata con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le persone e le comunità alle bellezze del nostro Paese, e a Delicius, che rinnova per il quinto anno consecutivo il suo sostegno al progetto, confermando la propria vicinanza e partecipazione alla missione del FAI. Si ringrazia anche Mitsubishi Electric, al fianco del FAI da anni, che nel 2025 ha scelto di rinnovare e rafforzare il proprio impegno con un sostegno ancora più significativo.

Grazie anche a Italo, primo operatore privato italiano sulla rete ferroviaria ad alta velocità, Mobility Partner degli eventi natalizi, che ha deciso di affiancarsi al FAI per promuovere una mobilità sostenibile, invitando i viaggiatori alla scoperta dell’Italia più bella.

Per ulteriori informazioni, prezzi e prenotazioni :

www.faisalinecontivecchi.it; email: faisaline@fondoambiente.it; tel. 070.247032.